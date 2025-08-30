Консумацията на банани може да намали риска от сърдечни заболявания

Яденето на банани може да намали риска от сърдечна недостатъчност и преждевременна смърт, показват нови изследвания. Плодът е богат на калий, а проучване е установило, че хора с проблеми със сърцето могат да намалят риска си с една четвърт, ако увеличат приема на този жизненоважен минерал, съобщи Mirror.

В клинично изследване с 1 200 пациенти с имплантирани дефибрилатори, увеличаването на калия е намалило риска от хоспитализации заради аритмии или сърдечна недостатъчност и смъртност с 24%. Други храни, богати на калий, са зеле, броколи, брюкселско зеле, спанак и печени картофи.

„По-високият прием на калий чрез храната може да е полезен не само за пациенти със сърдечни заболявания, но вероятно за всички нас. Може би всички трябва да намалим солта и да увеличим калия в храната си", заяви проф. Хенинг Бундгаард от Университетската болница в Копенхаген.

Изследването, представено на Конгреса на Европейското дружество по кардиология в Мадрид, разглежда влиянието на добавянето на калий в хранителния режим чрез храна и добавки.

Западните диети обикновено са с високо съдържание на сол (натрий), която често се крие в преработени храни. Прекомерният прием на сол е свързан с повишено кръвно налягане и по-голям риск от инфаркти и инсулти. Калият е електролит, жизненоважен за нервната функция, мускулните съкращения и поддържането на редовен сърдечен ритъм. Той също така увеличава количеството сол, което тялото отделя чрез урината.

„Човешкото тяло е еволюирало на диета с високо съдържание на калий и ниско на натрий, когато сме се хранели с плодове и зеленчуци на саваната", обяснява проф. Бундгаард.

„Днес консумираме модерни преработени храни, където натрият е много повече, а калият — по-малко. Съотношението се е променило драстично от 10:1 на 1:2. Калият е ключов за сърдечната функция — ниските му нива увеличават риска от аритмии, сърдечна недостатъчност и смърт", добави той.

Един среден банан съдържа около 500 мг калий, половин печен картоф — около 600 мг, а чаша суров спанак — около 450 мг. В изследването участниците са преминали на диета, богата на растителни храни с калий, като месото, въпреки че също е богато на калий, не е препоръчано поради високото съдържание на натрий, което намалява ефекта на калия.

Националните здравни институти препоръчват дневен прием за възрастни мъже от 3 400 мг калий и за жени — 2 600 мг. Бременни или кърмещи жени трябва да се консултират със специалист.

Професор Хосе Луис Мерино от Университетската болница La Paz в Мадрид препоръчва калият да се набавя от пълноценни храни, а не от добавки: „Можете да го получите от плодове като банани и портокалов сок, но интересно е, че други храни като спанак, печени картофи и леща съдържат още повече калий".

При участниците в изследването половината са получили повишен калий чрез храна, добавки и лекарство (анти-минералокортикоид), което предотвратява загубата на калий. След шест месеца средните нива на калий се увеличават от 4,01 mmol/L на 4,36 mmol/L. В групата без калий средното ниво е било 4,05 mmol/L.

При участниците с по-висок калий е имало по-малко случаи на аритмии и планирани хоспитализации заради сърдечна недостатъчност. 6,7% от пациентите на калиева диета са били хоспитализирани за аритмии, спрямо 10,7% при другата група. А сърдечна недостатъчност е засегнала 3,5% от калиевата група срещу 5,5% в другата, съобщи БГНЕС.