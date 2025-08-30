ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вдовицата на Хълк Хоган ще съди лекари за смъртта ...

Учени разработват универсална ваксина, която учи имунната система да разпознава и унищожава рака

Ваксина СНИМКА: Пиксабей

Експериментална mRNA (информационна рибонуклеинова киселина) ваксина засили ефектите на имунотерапията в борбата с туморите в проучване с участието на мишки, приближавайки изследователите с една стъпка по-близо до целта им да разработят универсална ваксина, която да „събуди" имунната система срещу рака.

Публикувано в Nature Biomedical Engineering, проучването на Университета на Флорида показа, че съчетаването на тестовата ваксина с често срещани противоракови лекарства, наречени инхибитори на имунни контролни точки, е предизвикало силен противотуморен отговор при лабораторни мишки.

Изненадващ елемент, според изследователите, е, че са постигнали обещаващите резултати не чрез атакуване на специфичен целевия протеин PD-L1 в тумора, а просто чрез активиране на имунната система - стимулирайки я да реагира, сякаш се бори с вирус.

Резултатите разкриват потенциален бъдещ път на лечение - алтернатива на хирургията, лъчетерапията и химиотерапията - с широки последици за борба с много видове резистентни на лечение тумори, съобщава Нова тв.

