Експерт: Сутрешният секс се завръща драматично, след като станем на 50 години

Експерт: Сутрешният секс се завръща драматично, след като станем на 50 години

Сексът е подходящ почти за всяка възраст. СНИМКА: Pixabay

Във възрастовата група от 50 до 60 години хормоните продължават да се променят с напредване на възрастта, като нивата на естроген и тестостерон спадат.

Според експерта Майк Кочис това е моментът, в който сутрешният секс се завръща драматично, тъй като двойките правят секс по-рядко и предпочитат по-чувствено преживяване с много гушкане и контакт с кожата.

Кочис отбелязва, че всяко време от 20 до 30 години е подходящо за секс, ако има желание. Той отбеляза, че през този период от живота плодовитостта е в своя пик, а либидото е почти винаги високо. „Тези години са идеални за изследване на тялото и за спонтанност", отбеляза Кочис, цитиран от НОВА.

От 30 до 40 години желанието за секс може да намалее до минимум, тъй като на тази възраст хората често имат деца, а също така се сблъскват със стрес поради работа и хормонални промени. „На тази възраст сексът зависи по-малко от хормоналните скокове и повече от доверието и обичта, причинени от окситоцин", подчерта експертът. Поред него идеалното време за секс на тази възраст е онова, което двойката е планирала предварително.

Кочис добави, че между 40 и 50 години отношението към интимния живот отново се променя. С порастването на децата, сутринта или обядът могат да бъдат подходящо време за секс, докато нощните еротични приключения вече не изглеждат привлекателни. Освен това, поради наближаващата менопауза, жените могат да изпитат намалено либидо или сухота.

