Най-често използваните болкоуспокояващи подхранват резистентността към антибиотици

Най-често използваните болкоуспокояващи, които всеки може да си купи без нужда от рецепта, подхранват резистентността към антибиотици. Това твърди ново проучване, публикувано в медицинското списание Antimicrobials and Resistance.

Става дума за ибупрофен и ацетаминофен. Учените смятат, че те усилват мутациите на бактерията Ешерихия коли. Освен това двете лекарства усилват този ефект, когато се използват заедно.

„Резистентността към антибиотици вече не се отнася само до антибиотиците", заяви водещата изследователка Риети Вентер, доцент в Университета на Южна Австралия.

Ибупрофенът и ацетаминофенът се приемат ежедневно от милиони хора, страдащи от главоболие, температура и всякакви други неразположения. Предлагат се и у нас.

Световната здравна организация (СЗО) е обявила антибиотичната резистентност за заплаха за общественото здраве.

В Съединените щати всяка година се регистрират над 2,8 милиона инфекции, резистентни към антимикробни средства, и над 35 000 души умират в резултат на това, сочат данни на Американския център за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

„Антибиотиците отдавна са жизненоважни за лечението на инфекциозни заболявания, но широко разпространената им употреба и злоупотреба са довели до глобално увеличение на бактериите, резистентни към антибиотици", каза Вентер.

За последното проучване изследователите провеждат лабораторни експерименти с девет лекарства, често използвани в домовете за възрастни хора, включително ибупрофен и ацетаминофен.

Щамове Ешерихия коли бяха изложени на лекарствата и ципрофлоксацин (антибиотик), за да се види дали неантибиотичните лекарства влияят върху способността на бактериите да развиват резистентност към антибиотика.

Ешерихия коли причинява инфекции на червата и пикочните пътища. Инфекциите могат да причинят водниста диария, която понякога е кървава, гадене, повръщане, стомашни болки и спазми.

„Когато бактериите бяха изложени на ципрофлоксацин заедно с ибупрофен и парацетамол, те развиха повече генетични мутации, отколкото при самото антибиотично лекарство, което им помогна да растат по-бързо и да станат силно резистентни", каза Вентер.

„Тревожното е, че бактериите не само бяха резистентни към антибиотика ципрофлоксацин, но се наблюдаваше и повишена резистентност към много други антибиотици от различни класове", добави тя.

Учените смятат, че са разгадали генетичните механизми, стоящи зад резистентността към антибиотици.

Ибупрофенът и ацетаминофенът изглежда активират способността на Ешерихия коли да изхвърля антибиотици, което прави лекарствата по-малко ефективни, каза Вентер.

Всъщност, като подобряват способността на бактериите да устояват на антибиотици, болкоуспокояващите лекарства всъщност им дават повече време да мутират в още по-устойчиви форми, твърдят учените.

Необходими са допълнителни проучвания, за да се потвърдят тези лекарствени взаимодействия и да се получи по-добра представа за това как обичайните лекарства могат да допринесат за антибиотичната резистентност, казват още учените.

„Това не означава, че трябва да спрем да използваме тези лекарства, но трябва да бъдем по-внимателни към взаимодействието им с антибиотиците".