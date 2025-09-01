Проф. Тодор Кантарджиев: COVID-19 се завръща през есента, но минава доста бързо

Проф. Тодор Кантарджиев успокои, че сегашните случаи на COVID-19 протичат леко.

„Инфекцията минава доста бързо. Пациентите се оплакват предимно от болки в гърлото, и то често само в едната сливица. Ако се вземат бързи мерки още в първия ден, болката изчезва и се избягват усложнения", каза специалистът по микробиология, имунология и епидемиология и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести пред Нова нюз.

Отчита се ново увеличение на случаите на COVID-19 у нас с идването на есента. Специалистите успокояват, че няма причина за тревога, тъй като вирусът вече не е толкова смъртоносен, както в първите години на пандемията.

Освен COVID-19, в момента се наблюдава и повишение на чревни инфекции, придружени с диарии. Проф. Кантарджиев отправи и предупреждение към хората, пътували в чужбина: „Трябва да внимаваме някои юнаци от чужбина да не се върнат изпохапани от тропически комари и да забравят да съобщят на личния си лекар“, каза експертът.

По отношение на грипа, първите случаи у нас обикновено се доказват в лаборатория през ноември, а епидемичното разпространение започва през декември. Най-сериозният пик обикновено настъпва през януари.

Общият имунитет в обществото е повишен, благодарение на преболедуването и ваксинациите, смята проф. Кантарджиев.Това ще допринесе за по-лекото протичане на бъдещи инфекции.

„Бъдещето на терапията на рака и хематологичните заболявания е в имунологията. Експерименти с ваксини и методи за стимулиране на имунната система се провеждат от години. Все още сме в начална фаза, но перспективите са големи“, коментира проф. Кантарджиев по отношение на бъдещето на медицината.