Ударно-вълнова shock wave, текар, високоинтензивна лазерна терапия и пресотерапия са част от новите процедури

С четири нови високотехнологични апарати от последно поколение ДКЦ „Софиямед“ модернизира своето Отделение по физиотерапия и рехабилитация в БЛОК 1 на бул. „Г.М.Димитров“ 16 и въведе широк диапазон иновативни процедури, съобщават оттам. Неинвазивните „умни“ апарати са на световния лидер във физиотерапевтичната техника BTL и се прилагат при терапията на над 100 диагнози с доказан отличен резултат при болки, отоци и възпаления практически по цялото тяло - от врата до пръстите на краката.

„Във физиотерапията и рехабилитацията определено сме се насочили към високотехнологични решения за лечение на още по-голяма гама от заболявания. Всичко, което правим е в интерес на пациентите ни и повишаване на ефективността от комплексното им физиотерапевтично лечение“, изтъкна управителят на ДКЦ „Софиямед“ д-р Тинка Данчева.

„Спрямо диагнозата на пациента преценяваме дали ще се прилага само един вид апарат или е нужно да бъдат в комбинация като допълнение на основната физиотерапевтична програма“, коментира физиотерапевтът д-р Мария Краликова.

Апаратът за високоинтензивна лазерна терапия BTL-6000 High Intensity Laser, който е сред новите в арсенала на физиотерапията на „Софиямед“ се използва в редица области на медицината и служи за лечение при патология на мускулите, сухожилията или ставите, като например, артрити, артози, травми на опорно-двигателния апарат, дискови хернии, хронични болки в гърба, при синдром на притискане на рамото и синдром на карпалния тунел.

Апаратът BTL-6000 SWT Topline осъществява терапия чрез употребата на неинвазивни ударни вълни (удърно-вълнова терапия), т.нар. shockwave, които са сред най-ефективните начини за лечение на болки в мускулно-скелетната система, включително замръзнало рамо, шип на петата, епикондилити.

Чрез ударните вълни се облекчава мускулно-скелетната болка, елиминират се калциевите отлагания и се възстановява увредената тъкан.

BTL Lymphastim е апарат за пресотерапия и лимфен дренаж, който се използва при тежест и умора в крайниците, целулит и затлъстяване. Той осигурява ритмичен масаж на крайниците, стимулирайки кръвообращението и лимфния поток. Процедурите с апарата се назначават и при състояния като посттравматични или хронични отоци, лимфедем, синдром на тежките крака и др.

„В резултат на процедурите се намаляват отоците, стимулира се лимфния дренаж и се подпомага извеждането на излишната течност от тъканите и токсините от организма“, подчертава д-р Краликова.

Процедурите с апарата стимулират метаболизма и подобряват еластичността на кожата. Общото състояние на организма се подобрява, осигурява се релаксация и се активизира обмяната на веществата.

Физиотерапията разполага вече и с най-модерната апаратура за провеждане на таргетирана радиочестотна терапия BTL TR-Therapy. Текар лечебните схеми, които се извършват с нея, дават много благоприятни резултати за отпускане на мускулите, подобряване на тяхното състояние и ускоряване на възстановяването им. Терапията облекчава хроничната болка във врата, гърба и кръста. Ефектът от Текар процедурите е незабавното облекчаване на болката в мускулите и ставите и тяхното възстановяване, както и редуцирането на отоците след травма.

Процедурите, извършвани с новите апарати са изцяло платени и се провеждат след преглед с физиотерапевт от ДКЦ „Софиямед“. Пациентите могат да ги проведат и на пакетна база, в която са включени 4, 5, 6 или 8 процедури.

Записването за консултация с физиотерапевт за назначаване на новите процедури се извършва на тел. 0895 555 444 или чрез платформата Superdoc.bg