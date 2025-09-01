Месеци преди диагностицирането на рак хората изпитват обсесивно желание за определен вид храна

Странният апетит към шоколад, пица и дори лимони често се счита за характерна черта на бременността. Но подобно явление може да бъде предвестник на някои видове рак, съобщават лекарите.

Изследвания показват, че апетитът към определени храни може да бъде свързан с някои видове рак - на гърдата, яйчниците и ендометриума.

Но точно както апетитът и отвращението от храна по време на бременността изчезват след раждането на бебето, така и тези предизвикани от рака промени във вкуса изчезват след лечението. В клип инстаграм, гледан почти два милиона пъти, се казва, че много лекари са убедени, че тялото изпраща сигнали много преди да бъде поставена диагноза.

Един от най-неочакваните е внезапният и почти обсебващ апетит към определен вид храна. Два до три месеца преди да бъде диагностициран с рак, човек може буквално да се пристрасти към продукт, за който преди това не е проявявал интерес.

"При пациенти с тумори на стомашно-чревния тракт няколко месеца преди диагнозата се появява силно желание за сладкиши. Хората ядат килограми сладолед, въпреки че преди това никога не са обичали десерти. Обяснението е ясно: туморните клетки консумират глюкоза по-бързо от здравите, така че мозъкът започва да програмира поведението, за да обслужва болестта", посочва лекар.

Според някои проучвания промените в хранителното поведение могат да бъдат предшественик на диагнозата рак. В доклад от 2022 г. се анализират седем проучвания по темата. Италиански изследователи отбелязват, че е установено, че гладът за определени храни е свързан с рак на гърдата, лимфом и рак на яйчниците или ендометриума, пише "Дейли мейл".

В статия, публикувана в International Journal of Environmental Research and Public Health, изследователите посочват, че пациентите като цяло имат по-силно желание за определени храни, като например бързи храни, сладкиши, въглехидрати, нишестени храни и мазнини.

Препоръчва се скрининг на хранителното поведение на пациенти с рак, както при първоначалното посещение, така и по време на периода на проследяване, с цел своевременно откриване на евентуални промени в хранителното поведение.

Предвид малкото проучвания в тази област, все още има значителни липси в знанията. По-доброто разбиране на хранителното поведение на пациентите с рак и преживелите рак е от първостепенно значение за предоставянето на подходяща и мултипрофесионална здравна помощ.

Преди над 40 години д-р Търстан Брюин от Института по онкология в Глазгоу съобщи, че един на всеки четирима от неговите пациенти е описал как месеци преди да бъде диагностициран, по необясними причини е загубил апетита си към храна или напитки, които преди това е харесвал.

"Спонтанното връщане към нормалното състояние е доста често срещано в случаите, предизвикани от лечението на тумора, но рядко в случаите, започнали преди диагностицирането. Това може да спре, когато туморът бъде лекуван. Обяснението за тези силно селективни и бързо обратими отвращения или глад е напълно неясно", посочва д-р Брюин.

В интервю за Американската медицинска асоциация д-р Амар Келкар, лекар по трансплантация на стволови клетки в Института за изучаване на рака "Дана-Фарбер" в Бостън, казваа, че внезапното желание да се яде лед, пръст или други нетрадиционни ядливи или неядливи неща може да е реакция на организма на недостиг.

Други експерти обаче отбелязват, че първо е необходимо да се направят допълнителни проучвания и че например идеята, че захарта трябва да се избягва, за да се предотврати растежът на рака, е неоснователна.

Няма сигурни доказателства, че жаждата за захар е симптом на рак.