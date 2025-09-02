Проучване: Лекарство за сърце, приемано от милиони, може да повиши риска от смърт

Лекарство за сърце, приемано от милиони, може да повиши риска от смърт. Това показва ново мащабно испанско проучване, представено на Конгреса на Европейското дружество по кардиология в Мадрид и публикувано в European Heart Journal.

Става дума за бета-блокерите, които блокират действието на хормоните епинефрин и норепинефрин (адреналин и норадреналин) върху бета-адренергичните рецептори, като по този начин забавят сърдечната честота, понижават кръвното налягане и облекчават състояния като хипертония, аритмия, ангина, както и мигрена и глаукома. Често се приемат от пациенти, преживели инфаркт.

Ежедневният прием на бета-блокери е част от стандартното лечение вече десетилетия. Медикаментите могат да предизвикат умора, гадене и дори сексуални смущения. Само във Великобритания около 60 000 души годишно получават тази терапия и голяма част от тях я продължават за цял живот, пише "Дейли Мейл".

Изследването, обхванало 8505 пациенти от 109 болници, показва, че лекарството не намалява риска от смърт, нов инфаркт или хоспитализация заради сърдечна недостатъчност. Особено тревожно е, че при жените е отчетен дори повишен риск – те са били по-склонни да преживеят нов инфаркт, да бъдат хоспитализирани или да починат в сравнение с пациентки, които не са приемали бета-блокери.

„Тези открития ще променят всички международни клинични насоки за употребата на бета-блокери и би трябвало да дадат тласък на дълго необходимия, специфичен за пола подход към лечението на сърдечно-съдовите заболявания," заяви д-р Валентин Фустер, генерален директор на Националния център за сърдечно-съдови изследвания в Мадрид.

Съавторът на изследването д-р Борха Ибанес добави, че преди десетилетия бета-блокерите са имали ключова роля, тъй като значително намалявали смъртността, като предпазвали от аритмии. Днес обаче, когато запушените артерии се отварят бързо и систематично, значително намалява риска от сериозни усложнения като аритмии.

Британски експерти също потвърждават тази тенденция. Проф. Питър Север от Имперския колеж в Лондон коментира, че бета-блокерите вече имат „много ограничена роля" при лечението на високо кръвно налягане и инфаркти, като по-ефективни терапии са АСЕ-инхибиторите и други съвременни медикаменти.

Проучването поставя под съмнение продължаващата употреба на бета-блокери като стандартно лечение след инфаркт и отваря път за по-индивидуализиран, включително и специфичен за пола, подход в кардиологията.