Уважаваната д-р Клаудия Д. Андл идва в България

Д-р Клаудия Д. Андл, професор във Florida University и уважаван изследовател в областта на раковите заболявания на главата и шията, идва в България по покана на доц. д-р Тодор Попов, дм - ръководител на Катедрата по УНГ болести към Медицински Университет - София. Това съобщиха от пресцентъра на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна-Исул".

На 4 и 5 септември тя ще има работна среща с представители на Катедрата по УНГ болести и на Клиниката по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ", както и Центъра по Молекулна Медицина към Катедрата по Биохимия към МУ-София.

Дългогодишната колаборация между Катедрата по УНГ болести и Центъра по молекулярна медицина към МУ-София е в основата на поредица високооценени научни разработки, публикувани във водещи международни списания, които са привлекли вниманието на проф. Андл за това презокеанско посещение.

По време на работната среща лекции със собствени научни резултати, освен проф. Андл, ще изнесат доц. д-р Тодор Попов, дм и проф. Радка Кънева, дб, ръководител на Центъра по Молекулна Медицина към МУ-София.

В програмата:

1. Проф. д-р Клаудия Андл:

- „Нови данни за вейп системите и увреждането на епителните клетки на горните дихателни пътища"

- „Терапевтични стратегии срещу туморогенеза, предизвикана от гастроезофагеална рефлуксна болест"

2. Доц. д-р Тодор Попов, дм :

- „Полето на канцеризация при ларингеален карцином - наши данни в областта на микроРНК биомаркерите и бъдещи начинания"

- „Нови молекулни аспекти на ангиогенезата при ларингеален карцином"

3. Проф. Радка Кънева, дб

- „Геномът на България и важността му в светлината на персонализираната медицина"

- Мултиомикс изследвания при онкологични заболявания

Изследванията на проф. Андл са фокусирани върху раковите заболявания на главата, шията и хранопровода, с особено внимание към сигналните пътища, които задвижват туморната инвазия, метастазите и сложните взаимодействия в туморната микросреда.

Последните проекти от нейната лаборатория изследват как пробиотиците и техните метаболити могат да намалят възпалението и увреждането на ДНК в модели на хранопровода на Барет и как парите на електронните цигари влияят върху здравето на оралния епител и риска от рак.

Сред разработките на българския екип, които са привлекли вниманието на проф. Андл, е откритието на биомаркери, показващи полето на канцеризация при тумори на ларинкса. Получените резултати са следствие на успешно завършен голям проект към Фонд „Научни изследвания" на МУ- София. Полето на канцеризация е онази невидима част от лигавицата, в която се ражда рака.

При операция за рак на ларинкса целта на хирурзите е да изрежат „до здраво" тумора на пациента и по този начин да му дадат шанс за максимална преживяемост. Понякога, въпреки усилията на лекарите, ракът се завръща след 2, 3, 5 години и тогава може да е фатален. Причината за това е едно или повече невидими полета, с различна големина (достигаща до 4-7 см), с променени дъщерни клетки на молекулно ниво, което наричаме „поле на канцеризация".

„Това е нормална на вид лигавица. Ако я подложим на хистологичен анализ, той ще покаже, че всичко е нормално. В клетките в нея обаче вече са започнали да се натрупват фатални мутации. Понякога е достатъчно да бъде добавена само още една, за да превърне тази тъкан в огнище на рака. Тези мутации са на молекулно ниво и остават невидими за изследванията, с които разполагаме в момента. Това, което открихме, са микроРНК молекули, които ни позволяват да отграничим това поле на канцеризация", обяснява доц. д-р Тодор Попов, който в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" ежедневно оперира пациенти със злокачествени заболявания в областта на главата и шията (карциноми на ларинкса, фаринкса, устната кухина).

За проф. д-р А Клаудия Андл

Проф. д-р А Клаудия Андл започва научното си обучение в Германия, където получава магистърска степен по биология на рака в Университета в Хайделберг, където изучава как промените в клетъчната адхезия насърчават метастазите при ракови заболявания на главата и шията.

Д-р Андъл получава докторска степен от Университета в Есен (Германия) през 2001 г., завършвайки с отличие summa cum laude, като провежда голяма част от докторската си работа в Университета на Пенсилвания.

След това тя остава в Пенсилвания като постдокторант в отделението по гастроентерология, където допълнително развива експертния си опит в областта на раковата биология, преди да премине към преподавателската си роля във Флорида.

За доц. д-р Тодор Попов, дм

Доц. д-р Тодор Попов, дм е УНГ специалист в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" и ръководител на Катедрата по УНГ болести към МУ-София.

Научните му интереси са в областта на онкохирургията на глава и шия, реконструктивната хирургия с микросъдови ламба, ринохирургията и ендоскопската хирургия на синусите и основата на черепа, отохирургия и имплантология, онкогенетика и туморна ангиогенеза.

Той е единственият специалист у нас, който извършва рутинно реконструкции на големи дефекти в областта на главата и шията с помощта на свободни присадки (ламба).

Има над 20 публикации с импакт фактор, между които и такава в авторитетното списание Nature.