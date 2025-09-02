ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Седмата среща на лидерите на Китай, Русия и М...

Рязко нарастват случаите на Ковид-19 в Румъния

Ковид-19 СНИМКА: Pixabay

Съществено нарастване на случаите на Ковид-19 през последните две седмици регистрират здравните власти в Румъния съобщава телевизия Диджи 24.

Въпреки че повечето случаи преминават в лека или средна форма, вълната от нови заразявания показва, че вирусът продължава да циркулира активно сред населението, предупреждават местни специалисти, пише БТА.

Доктор Михай Краю заяви пред телевизия Диджи 24, че напоследък в Румъния се наблюдават два типа на Ковид-19 – единият е подобен на грип с респираторни оплаквания и болки в мускулите, а вторият протича с повръщане и диария, което създава риск от дехидратация при малки деца. Доктор Краю обърна внимание, че рискът е голям на фона на началото на активния сезон в детските градини.

Още здравни новини вижте тук
