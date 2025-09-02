Рязко нарастват случаите на Ковид-19 в Румъния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съществено нарастване на случаите на Ковид-19 през последните две седмици регистрират здравните власти в Румъния съобщава телевизия Диджи 24.

Въпреки че повечето случаи преминават в лека или средна форма, вълната от нови заразявания показва, че вирусът продължава да циркулира активно сред населението, предупреждават местни специалисти, пише БТА.

Доктор Михай Краю заяви пред телевизия Диджи 24, че напоследък в Румъния се наблюдават два типа на Ковид-19 – единият е подобен на грип с респираторни оплаквания и болки в мускулите, а вторият протича с повръщане и диария, което създава риск от дехидратация при малки деца. Доктор Краю обърна внимание, че рискът е голям на фона на началото на активния сезон в детските градини.