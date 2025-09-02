ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Седмата среща на лидерите на Китай, Русия и М...

Младежите от катастрофата до Монтана са транспортирани с хеликоптери до София

1400
Хеликоптер - въздушна линейка Снимка: Архив

Младежите, пострадали в катастрофа до Монтана, са транспортирани с хеликоптери до София. Това съобщават с пост във Фейсбук от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ). Дежурните екипи от оперативните бази в София и Сливен осъществиха две последователни мисии.

В Координационната централа на ЦСМПВ е получен сигнал за искане на въздушен транспорт на двете момчета, пострадали при тежко пътнотранспортно произшествие край Монтана в неделя вечер. Първоначално момчетата са настанени в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев" в Монтана в тежко състояние, с множество травми и са поставени на командно дишане. Благодарение на усилията на медицинските екипи и след извършване на поредица от интервенции, състоянието на пациентите е стабилизирано, което позволява транспортирането им по въздух. Лечението на пострадалите ще продължи в болница "Н. И. Пирогов".

Първият хеликоптер е излетял от регионалната база в София, а вторият от регионалната база в Сливен. Те са извършили полетите до Монтана и са транспортирали двете момчета до площадката на Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Света Екатерина", от където са поети от реанимационни екипи на Центъра за спешна медицинска помощ - София.

Мисиите са кординирани със съдействието на Министерството на здравеопазването и Министерството на транспорта и съобщенията.

Още здравни новини вижте тук
