Заедно с педиатрите от отделението предлагаме на малките ни пациенти комплексна диагностика и извънболнично или болнично лечение, казват от екипа.

На територията на УМБАЛ “Пълмед” в Пловдив функционира целодневен Детски неотложен кабинет. Той работи от понеделник до неделя от 8.00 до 20.00 часа.

В кабинета се осигурява консултативна помощ при всички неотложни състояния, свързани с педиатричните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст.

Към звеното, което е част от структурата на Спешното отделение на лечебното заведение, функционира манипулационна, където при необходимост могат да се приложат медикаменти – мускулно или венозно, както и да се провеждат инхалации.

В съседния корпус на медицинския комплекс, където се намира специализираният кабинет, е ситуирано и Детско отделение на УМБАЛ “Пълмед”. При преценка на екипа педиатри от кабинета болничното лечение може да започне своевременно.

“Благодарение на опита и медицинската експертиза на педиатрите, работещи в кабинета, осигуряваме на родителите висококвалифицирана помощ по различни направления в педиатрията. Чрез колаборацията ни с екипа на Детското отделение на УМБАЛ “Пълмед” и останалите специалисти по детски болести в ДКЦ “Пълмед” можем да предложим на малките ни пациенти комплексна диагностика и извънболнично или болнично лечение”, коментира екипът на специализирания детски целодневен кабинет.