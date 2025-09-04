Здравното министерство предлага промени в Наредба №1 за придобиване на специалност

Отпада текстът за минималните възнаграждения, създава се онлайн форма за подаване на сигнали

Министерството на здравеопазването предлага промени в Наредба №1 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Проектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане с едномесечен срок.

Промените са изготвени в резултат на проведени срещи, в рамките на създадена от министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм, работна група, като са взети предвид и предложенията на Инициативния комитет „Бъдеще в България". Министър Кирилов днес проведе среща с представители на специализантите, за да ги запознае предварително с изготвените предложения за промени в наредбата, съобщиха от пресцентъра на министерството на здравеопазването.

Основната цел е да се гарантира по-голяма прозрачност в конкурсите за започване на специализация, защита на правата на младите лекари и по-добър контрол върху дейностите по провеждане на обучението за придобиване на специалност.

По искане на специализантите отпада текстът в чл. 15, ал. 3 от Наредба № 1 от 2015 г. с цел недопускане на погрешно тълкуване, че наредбата регламентира специализантите да бъдат назначавани на минимална работна заплата. Министерството прие предложението, като взе предвид и факта, че размерът на минималните възнаграждения не следва да се урежда с поднормативен акт.

Друга промяна касае конкурсите за подбор, които се провеждат във всяко лечебно заведение, което обявява място за специализант. С цел недопускане на субективизъм, в тези процедури вече ще участва и представител на Министерството на здравеопазването – служител от съответната регионална здравна инспекция. Това е мярка, която цели да удовлетвори друго искане на специализантите, а именно допълнително гарантиране на равнопоставеност на кандидатите и безпристрастност на процедурата.

По въпроса за въвеждане на централизиран конкурс не беше постигнат консенсус между всички заинтересовани страни. Отчетено беше, че това би създало проблем, тъй като провеждането на такъв конкурс, не е съвместимо с трудовия договор, който защитава в максимална степен правата на специализантите.

Против тази идея се обявиха както повечето висши училища, така и работодателски организации в здравеопазването. Сред мотивите им е, че подобен подход би лишил дипломираните лекари от възможността да започнат специализация по клинична специалност непосредствено след завършването им, а при кадрова необходимост в базите за обучение лечебните заведения ще работят в дефицит до провеждането на национален конкурс.

С проекта за изменение ще се повишат критериите за ръководителите на специализантите. Към момента те трябва да имат най-малко 3 години трудов стаж, а с промените изискването ще бъде за поне 5 години трудов стаж.

Министерството ще изпълни и друго искане на младите лекари – по-лесен и сигурен начин за подаване на сигнали при нередности в обучението им за придобиване на специалност. На първата среща представители на специализантите посочиха, че към момента често не подават сигнали, поради опасения за работните си места. В правомощията на министъра е да извършва контрол на дейностите по провеждане на обучението, затова e създадена онлайн форма за подаване на сигнали, която ще бъде видима на сайта на МЗ след приемането на наредбата. Министерството гарантира, че данните на подателите няма да бъдат предоставяни на съответното лечебно заведение.

С цел мониторинг и по-широко публично оповестяване на резултатите от проведените ежегодни анкети сред специализантите, висшите училища и базите за обучение ще имат задължението да изпращат резултатите и анализа от тях в Министерството, което ще ги публикува на своя сайт.

Ще бъде създадена възможност книжката за специализация да се издава и води и в електронен вид, което ще улесни проследяването на обучението и ще намали административната тежест.

На последващ етап чрез промени в Закона за здравето се планира създаването на централизиран електронен регистър на специализантите. Предвидени са промени в още две наредби на Министерството. С тях ще се въведе на ниво болница да има лекар, който да бъде административен отговорник за специализантите, а на регионално ниво ще бъдат определени методични ръководители, които ще са хабилитирани лица от Висшите учебни заведения.