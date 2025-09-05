Университетът е сред водещите центрове в националната инициатива.

Районният център за трансфузионна хематология в Пловдив се присъедини към проекта “Геномът на България”, който се реализира от МУ–София и МУ–Пловдив чрез Научния университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания и мрежата за биобанкиране BBMRI.

Втората фаза от амбициозната национална програма, която има за цел изследване на генома на българите, вече е в ход. След успешното приключване на пилотния етап, в който бяха събрани над хиляда проби, сега целта е да бъдат привлечени още 2000 доброволци. Именно затова като ключов партньор е поканен Районният център за трансфузионна хематология в Пловдив, чиито кръводарители имат възможност да се запознаят със същността на проекта и доброволно да участват в него.

В рамките на проекта за събиране и биобанкиране на бактериални щамове се прилага автоматизиран анализатор за бактериално култивиране и антибиотична чувствителност в човешки биологични течности и урина. Методът на турбидиметрия, върху който е базирана системата, осигурява чувствителен и бърз скрининг за бактериален растеж в уринни проби, както и надеждно определяне на профила на антибиотична чувствителност.

Закупеният по проекта фризер за дълбоко замразяване ще позволи дългосрочно съхранение на пробите в създадената биобанка.

Какво представлява проектът

“Проектът “Геномът на България” има за цел създаването на референтен геном на българите – база данни, която ще позволи задълбочено изследване на генетичните фактори, влияещи върху здравето и развитието на различни заболявания. Анализът на ДНК на доброволците ще подпомогне разкриването на механизми, свързани с редки болести - онкологични, сърдечносъдови, както и с невродегенеративни заболявания като алцхаймер и паркинсон”, обяснява доц. Николай Мехтеров, координатор на проекта за МУ–Пловдив.

Резултатите ще позволят по-точни диагнози, по-ефективни терапии и ранно откриване на заболявания, което ще бъде от полза за пациентите и за здравната система на страната. Събраните данни ще подпомогнат разработването на съвременни превантивни програми, насочени към рискови групи от населението. Така ще се повиши качеството и продължителността на живота на българите.

Участието на доброволци

В проекта могат да участват всички пълнолетни граждани в добро здраве и без известни наследствени заболявания. За целта е необходимо да подпишат информирано съгласие за използване на генетичните данни единствено за научни цели.