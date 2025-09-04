ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вдигнаха с хеликоптер 17-годишна от Враца, оцеляла след скок от 6-я етаж

Валери Ведов

[email protected]

3040
Медицинския хеликоптер се снишава за кацане в двора на врачанската болница Снимка: Валери Ведов

Медицински хеликоптер спешно пристигна преди минути във Враца, за да откара към столичния „Пирогов" 17-годишно момиче в много тежко състояние. Днес следобед тя е паднала от 6-ия етаж на блок във врачанския квартал "Дъбника" и оцеля макар и с животозастрашаващи травми.

Според очевидци момичето само скочило от високата тераса в опит да се самоубие. Съседи твърдят, че девойката имала психически проблеми и друг път е правила опит за самоубийство.

След като момичето било прието във врачанската болница, са му направени всички необходими изследвания. Лекарите са положили неимоверни усилия, за да го стабилизират и да спасят живота му, но състоянието на тийнейджърката е критично.

Затова медиците преценили, че за пострадалата тийнейджърка трябва бъде изпратен медицински хеликоптер, който да транспортира момичето до болницата в София. Близките й се надяват тамошните специалисти да направят всичко възможно, за да спасят живота на младата врачанка.

