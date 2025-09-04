Ново огнище на ебола в Конго, 15 починаха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Властите в Демократична република Конго обявиха ново огнище на ебола днес - три години след последната епидемия в страната, като за момента има данни за 15 починали и 28 потенциално заразени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министерството на здравеопазването съобщи, че взети вчера проби са потвърдили наличието на Заирски еболавирус - най-смъртоносния от петте еболавирусни вида, които причиняват това заболяване.

Първият известен случай е бил с 34-годишна бременна жена, която е била приета в болница в провинция Касаи на 20 август, като симптомите ѝ са били висока температура и повръщане. Министерството не уточни дали жената е починала.

Световната здравна организация (СЗО) коментира, че броят на заразените вероятно ще се увеличи, тъй като огнището не е овладяно.

Вирусът ебола рядко се разпространява при хората, но често води до смърт. Той се предава чрез контакт с кръв и други телесни течности, отбелязва Ройтерс.

Досега в ДР Конго са били регистрирани над 10 огнища на ебола, като последното такова бе през 2022 г. в провинция Екватор. Опустошителната епидемия в страната през 2018-2020 г. взе близо 2300 жертви, припомня Ройтерс.

СЗО заяви, че властите в ДР Конго разполагат със запаси от лекарства и ваксини. Организацията обеща да достави 2 тона консумативи, включително мобилно лабораторно оборудване и лекарства.