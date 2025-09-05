ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на ДНСК: Децата, покатерили се на кран, са в...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21236592 www.24chasa.bg

Д-р Николай Брънзалов: Много не плащат здравни осигуровки, но ползват благините на системата

1168
Д-р Николай Брънзалов Кадър: NOVA News

"Има една голяма част от населението, което не плаща здравни осигуровки, но се ползва от благините на системата. При тях не може да има електронен обмен на документи", това каза председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов в предаването "Денят започва" по БНТ. 

По думите му повечето от тях го правят, не защото нямат възможност да се осигуряват, а защото не желаят. 

"Когато стане малко по-сериозно положението им със здравето, започват да си плащат осигуровките, възстановяват се и след това спират пак да ги плащат", поясни той. 

Той коментира и недостигът на лекари в страната. 

"В България сме с най-ниската застрахователна вноска. Да не се чудим защо има сериозна миграция на български лекари в други страни", обясни д-р Брънзалов. 

Още здравни новини вижте тук
Д-р Николай Брънзалов Кадър: NOVA News

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол