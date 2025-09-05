Д-р Николай Брънзалов: Много не плащат здравни осигуровки, но ползват благините на системата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Има една голяма част от населението, което не плаща здравни осигуровки, но се ползва от благините на системата. При тях не може да има електронен обмен на документи", това каза председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов в предаването "Денят започва" по БНТ.

По думите му повечето от тях го правят, не защото нямат възможност да се осигуряват, а защото не желаят.

"Когато стане малко по-сериозно положението им със здравето, започват да си плащат осигуровките, възстановяват се и след това спират пак да ги плащат", поясни той.

Той коментира и недостигът на лекари в страната.

"В България сме с най-ниската застрахователна вноска. Да не се чудим защо има сериозна миграция на български лекари в други страни", обясни д-р Брънзалов.