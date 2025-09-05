ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата повдига обвинения за тежка телесна п...

Още три лекарствени продукта стават безплатни за децата до 7 г.

Нови три лекарствени продукта са включени в Позитивния лекарствен списък. Те са предназначени за домашно лечение на остри инфекции на деца до 7 г. и ще бъдат заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Така общият брой на безплатните лекарства става пет, съобщиха от здравното министерство. 

Лекарствените продукти, включени в Списъка, са антибиотици, свързани с инфекции в горните и долните дихателни пътища, отит, както и инфекции на кожата и меките тъкани.

В процес на разглеждане от страна на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти са други четири лекарствени продукти, сред които антибактериални и противовирусни, а за още един продукт се очаква решение за приемане.

Министерството на здравеопазването и Съветът полагат целенасочени усилия процесът по оценка и включване на нови лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък да се осъществява приоритетно и в кратки срокове. Целта е да се гарантира, че децата ще имат своевременен достъп до необходимата терапия, която се заплаща от НЗОК.

