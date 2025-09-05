Силви Кирилов: Заплатите в здравеопазването може да се коригират според инфлацията, работодателите мълчат

Математиката е различна поради липсата на ценообразуване в сектора, заяви здравният министър Силви Кирилов

Повече от година липсва колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване", което провокира и въпрос към здравния министър Силви Кирилов по време на днешния парламентарен контрол. В отговор той напомни как преминаха преговорите между работодателите и синдикатите, както и решението от началото на юни за създаване на работна група, която да анализира наличните данни. "Смятахме, че преговорният процес ще е по-ефективен. Имаше над 8 срещи. Противоречията са значителни", съжали Кирилов.

Предложеният колективен трудов договор обаче е отхвърлен в края на юни. Една от идеите е докато не бъде сключен нов, възнагражденията в сектора да бъдат осъвременени с увеличението на инфлацията за съответната година. "Организациите на работещите и служителите подкрепят това предложение, но представителите на работодателите се чакат за становище, такова няма", обясни министърът.

Кирилов уточни, че според закона министерството не участва в колективното договаряне, но е страна по договора и насърчава социалния диалог. "Не сме се отказали да играем роля на катализатор на преговорите, процесът и противоречията между работодателите и другите участници в преговорния процес са значителни", обобщи той.

Христо Ристашки от МЕЧ обаче натърти, че над година липсва колективен трудов договор и медиците не могат да се ползват от всички плюсове като в другите страни. "Вашата роля е важна - като министър и орган на държавната власт трябва да осигурите ако мерки договорът да се подпише скоро, не може и септември да се продължава с групи и преговори. За да поправите това, което Тошко Йорданов нанесе като вреда (обидата към медиците - б.р.) вие трябва да се ангажирате лично", настоя депутатът.

"Не знам в България и света да има друга организация и услуга, която да няма ценообразуване. От това се формират и други процеси, които водят до цифри и резултати, заради които работодателските организации имат сериозни претенции като формират различните разходни пера. Всички имат своите аргументи, работната група не е създадена да протака процеса, а да го ускори - експертите могат да допринесат за намиране на пресечната точка. Предложението при лиса на договор да се стигне до корекция на работната заплата с официалния % на инфлация е от тези групи, подкрепено е и от синдикатите. Математиката е различна поради липсата на ценообразуване в сектора", защити се обаче министър Кирилов.

На въпрос за възможностите за лечение в област Кърджали здравният министър Силви Кирилов обясни, че там са регистрирани 45 амбулатории за първична и извънболнична помощ, има 117 лечебни заведения. Системата е в състояние да задоволи нуждите на обществото в района, каза той. След това изброи част от проектите, по които се работи в района и подобренията, които се планират. Отчете обаче, че има липса на интерес от специалисти да работят там. Напомни, че и общините трябва да насочат усилия към привличането на експерти.