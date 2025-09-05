Само 22 детски психиатри, основно в София и Варна, работят по специалността си

Трима специалисти в тази сфера получават по 2600 лв бонус, за насърчаване да работят това

Само 22 от общо 32 детски психиатри работят по специалността си. При това те са концентрирани в София и Варна, където има детски психиатрични клиники.

Това стана ясно по време на днешния парламентарен контрол, след като здравният министър Силви Кирилов бе попитан от "ДПС - Ново начало" за недостига на детски психиатри и липса на достъпна специализирана помощ за деца с разстройства от аутистичния спектър.

Кирилов посочи, че министерството се опитва да насърчава специализациите в области с недостиг на спец - има финансов ресурс и те получават по 2,5 минимални заплати, плюс получаваните доходи, реално бонусът е от 2600 лв. До момента подобна стимулация получават 3 специалисти по детска психиатрия.

"Диагностиката се извършва посредством световните стандарти, има и мултидисциплинарен екип, средната възраст за поставяне на диагноза е 36 месеца. Диагностицирането на аутистични разстройства е 21 дни и е безплатно. Има дневни отделения в няколко големи града", отчете здравният министър Силви Кирлов. И добави, че за комплексното решение на проблемите има интегриран план за действие - за ранно откриване, скрининг, ранна диагностика, ресурсна обезпеченост и др. Децата се насочват към специалисти, обучават се джипита и педиатри за ранно откриване на подобни заболявания. 1200 лекари са обучени по тази линия, предстоят още обучения, включително и за работа с родители