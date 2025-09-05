ИСУЛ представи 3 научни проучвания на Европейския и Световен конгрес по кардиология в Мадрид

Екип на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" и Медицински университет – София представи три научни проучвания по време на на Европейския и Световен конгрес по кардиология (ESC Congress 2025), който се проведе в Мадрид, Испания, от 28 август до 1 септември 2025 г. Това е най-големият и най-престижен световен форум в областта на кардиологията. Участието на лекарите от Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" се реализира в рамките на проект, който е част от стратегическата научноизследователска програма на МУ–София. Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ".

Представените научни проучвания:

29.08.2025 г., 08:30 ч. – Д-Р ГЕРГАНА ВОЙНОВА

„Cardiometabolic benefits of dual GLP1-RA and SGLT2i therapy in patients with HFpEF, T2DM, obesity, and obstructive sleep apnea: a prospective study" („Кардиометаболитни ползи от двойната GLP1-RA и SGLT2i терапия при пациенти с HFpEF, T2DM, затлъстяване и обструктивна сънна апнея: проспективно проучване")

Идея и принос на изследването: Комбинацията от два модерни медикамента едновременно подобрява работата на сърцето, подпомага отслабването, контролира диабета и облекчава сънната апнея. Това е интердисциплинарен подход, който дава нови решения за пациенти с множество хронични заболявания.

29.08.2025 г., 08:45 ч. – Д-Р ПЕТЪР КАЛАЙДЖИЕВ

„The effect of GLP-1 receptor agonists on obstructive sleep apnea in ambulatory patients with HFpEF, obesity, and type 2 diabetes"

„Ефектът на GLP-1 рецепторните агонисти върху обструктивна сънна апнея при амбулаторни пациенти със сърдечна недостатъчност, с HFpEF, затлъстяване и диабет тип 2"

Идея и принос на изследването: Новите GLP-1 терапии не само регулират теглото и кръвната захар, но и намаляват епизодите на спиране на дишането по време на сън. Това подобрява качеството на съня и съществено намалява риска от сърдечни усложнения.

30.08.2025 г., 13:30 ч. – Д-Р ПЕТЪР КАЛАЙДЖИЕВ

„Right vs. left cardiac function and structure: impact of SGLT2i in acute decompensated heart failure with central sleep apnea"

„Функция и структура на дясната спрямо лявата сърдечна функция: влияние на SGLT2i при остра декомпенсирана сърдечна недостатъчност с централна сънна апнея"

Идея и принос на изследването: Проучването се фокусира върху най-тежките случаи на остра сърдечна недостатъчност. Данните показват, че SGLT2i терапията може да подобри както функцията на дясната, така и на лявата камера, дори при пациенти със сериозни дихателни нарушения. Това е стъпка към по-прецизна и персонализирана терапия.

Изследванията на екипа на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" получиха висока оценка от водещи експерти, които подчертаха иновативния и интердисциплинарен характер на подхода, който са използвали младите учени. Те работят под ръководството на проф. д-р Асен Гудев – ръководител на Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" и проф. д-р Елена Кинова – ръководител на Катедрата по спешна медицина и част от екипа на клиниката. Тяхното менторство и подкрепа са ключови за развитието на новото поколение български учени и за високото научно ниво на представените проекти.

По време на конгреса д-р Петър Калайджиев бе удостоен със званието Fellow of the European Society of Cardiology (FESC) – едно от най-високите отличия в кардиологията, което се присъжда на специалисти с доказан принос в науката и клиничната практика.

Тези постижения показват, че в България се прави наука на световно ниво. УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" е не само водещ лечебен център, но и научна институция, която създава знания с пряко значение за бъдещето на медицината и живота на пациентите.