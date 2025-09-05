ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Теменужка Петкова: Стабилната финансова система и ...

Медицински хеликоптер транспортира жена с мозъчна аневризма от Смолян до София

Валентин Хаджиев

Медицинският хеликоптер каца в Смолян на футболния стадион, тъй като специалната площадка все още не готова. Снимка: Валентин Хаджиев

Спешна медицинска евакуация с хеликоптер бе извършена днес в Смолян на пациент. Жената, на около 50 години, е почувствала внезапно неразположение, като медиците са установили наличие на мозъчна аневризма.

За транспортирането ѝ до лечебно заведение бе изпратен хеликоптер, който кацна на стадиона в кв. Райково. Оттам пациентката ще бъде транспортирана до болницата в "Пирогов" в София, където ще бъде подложена на специализирано лечение.

Началникът на отделението по интензивно лечение в МБАЛ – Смолян, д-р Красимир Събев, потвърди информацията за случая.

