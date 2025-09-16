Има ли наистина храни с отрицателни калории и отслабва ли се от тях

Учените са на различно мнение, докато социалните мрежи са пълни с дъвчещи целина хора

Хората, които търсят ефективно средство за отслабване, вероятно са забелязали, че в социалните мрежи набира скорост един нов тренд сред диетите - така наречените храни с отрицателни калории. Става въпрос предимно за зеленчуци и плодове, които изискват повече енергия за храносмилане, отколкото доставят на човешкия организъм. Сред тях са целина, краставица, маруля, броколи, аспержи, пъпеш и грейпфрут. Затова много често вече може да видите в интернет видеа на хора, които се тъпчат с целина и разказват колко добре се чувстват, откакто го правят. Някои инфлуенсъри буквално говорят за суперхрани, от които не само се слабее ефективно, но и храносмилателната система се поддържа в чудесно здраве. Причината е, че обикновено те имат високо съдържание на фибри и вода.

Учените обаче не са еднозначни по въпроса, макар да са правени редица изследвания и нискокалоричните храни да намират място в почти всяка диета. “Да, плодове и зеленчуци с отрицателни калории вероятно съществуват, но това не е най-интересното нещо за тях”, казва пред “Дейли мейл” английският експерт по затлъстяване проф. Томас Барбър. Той е провеждал експеримент, по време на който човек е затворен в метаболитна камера. Тя записва нивата на влизащия и излизащия въздух и въз основа на тях изследователите разбират колко калории доброволецът приема и изгаря.

“Когато се храним, метаболизмът ни се повишава в продължение на два - три часа

след това, тъй като разходът ни на енергия се увеличава. Това се дължи главно на усилената работа на черния дроб, разграждащ храната и абсорбиращ вещества от нея. В процеса се отделя въглероден диоксид, а за да се случи, е необходима енергия”, обяснява проф. Барбър. По думите му точно това е причината да се чувстваме горещи или потни след обилно хранене.

По време на експеримента изследователите дават на човек парчета целина с 53 калории и измерват метаболизма му през следващите два часа. Така откриват, че той е използвал 72 калории, за да я преработи, което е двойно повече от 10-те процента, които средно отиват за смилане на други ястия. “По този начин установихме, че целината е на практика храна с дефицит на калории. Но не това е най-същественото. Тя съдържа някои важни витамини и минерали, богата е на фибри, което е ключова част от здравословното хранене”, казва английският специалст по затлъстяване. Той обаче допълва, че при рекламирането ѝ хората се вглеждат прекалено много в калориите, вместо да се концентрират колко полезна е тя за здравето. “Прекомерната ни зависимост от ултрапреработени храни с ниско съдържание на фибри означава, че повечето от нас ядат само две трети от това, от което тялото ни се нуждае, за да функционира добре. А растения като целината са един от най-добрите източници на фибри, и то такива, от които зависят нашите здрави чревни бактерии”, посочва професорът.

Други експерти обаче не са толкова вдъхновени от така наречените храни с отрицателни калории. Даже смятат, че е погрешно хората да се насърчават да разчитат на тях като на средство за отслабване.

“Идеята е безсмислена и няма научно обяснение да се прави. Истината е, че въпреки че са нискокалорични тези храни също така

изискват по-малко енергия за храносмилане

поради високото им съдържание на вода и несмилаемите фибри, които съдържат. Те не се усвояват, а просто преминават през храносмилателната система”, коментира диетоложката доктор Луиз Дънфорд. Тя допълва, че хората основно се насочват към целина, грейпфрут и краставица, тъй като е известно, че са пълни с вода и фибри, но имат само между 14 и 30 калории на 100 грама. Дори обаче да се ядат често, е пресилено да се говори, че създават калориен дефицит, от който рязко да се слабее.

“Тези храни не са някакво магическо решение, което по някакъв начин ще премахне калориите от общия ви прием, както някои си мислят. Няма как да се случи, защото знаем, че енергията, необходима за смилане на дадено ястие, е около 10% от общото количество калории, които то съдържа. Тя може да варира в зависимост от нивата на протеини в нея. Причината е, че протеинът използва повече от 20-30% от енергията, която съдържа, за да го изгори”, казва доктор Дънфорд. Затова тя смята, че това не е устойчиво решение за сваляне на килограми. Първо, защото тъпчещите се с целина и краставици обикновено често се чувстват гладни и се изкушават да похапват нездравословни неща. Освен това пропускат други ключови хранителни вещества като протеините. Оплакват се от диария или излишни газове, защото не са свикнали да ядат много от тези храни.

Разбира се, това не означава, че не са полезни. Английската диетоложка казва, че замяната на порция чипс с някои от тези зеленчуци и плодове е много добра стратегия за управление на теглото. Например, ако сложите в чинията си пръчици от моркови като гарнитура вместо пържени картофи, със сигурност ще намалите калориите, като същевременно

ще повишите фибрите и хидратацията на тялото си

Също ако консумирате грейпфрут или горски плодове за десерт вместо торта, винаги ще е по-добра за талията ви, обяснява доктор Дънфорд.

Други експерти ги препоръчват за лека закуска между трите основни хранения, защото по този начин опитващите се да свалят килограми няма да се изкушават да похапват нездравословни неща. Защото това, което прави тези храни наистина ценни в крайна сметка, не е тяхното “отрицателно калорийно” съдържание, а намиращите се в тях полезни вещества, които играят ключова роля за здравето на червата.