Правят безплатни прегледи и консултации за двойки с репродуктивни проблеми

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Безплатни прегледи и консултации за двойки с репродуктивни затруднения ще се извършват в Царево. Инициативата е на фондацията "Искам бебе"и на Община Царево.

Прегледите ще се извършват в открития днес кабинет по репродуктивно здраве, който се намира в Медицински център - Царево. В него ще се работи и по профилактични програми за млади хора в репродуктивна възраст.

Създаването на кабинета стана възможно благодарение на Марин Киров, кмет на Община Царево и на д-р Рафаил Елевтеров, управител на Общински медицински център - Царево. Днес екип от столична клиника консултира безплатно двойки с репродуктивни проблеми от Царево и региона.

Всеки месец координаторът на „Искам бебе" в Царево - Марина Маринова, ще обявява екипа от специалисти по репродуктивна медицина, който ще консултира двойките със затруднения при забременяването, обясниха от фондацията.

В края на май от фондацията „Искам бебе" призоваха да се изработи Национална програма за сексуално и репродуктивно здраве. От организацията вече са отправили официално предложение към Министерството на здравеопазването за подкрепа в реализацията на подобна дългосрочна програма.