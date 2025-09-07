Онлайн се продават измамни препарати за отслабване, предупреди Европейската агенция по лекарствата

През последните месеци се наблюдава рязко повишаване на броя на незаконните лекарства, продавани като GLP-1 рецепторни агонисти, например семаглутид, лираглутид и тирзепатид, за понижаване на теглото и при диабет. Това съобщиха на сайта си от Изпълнителната агенция по лекарствата, цитирайки предупреждение на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА).

EMA и ръководителите на агенциите по лекарствата предупреждават обществеността за нарастващата заплаха от незаконни лекарства, рекламирани и продавани онлайн в Европейския съюз (EС). Тези продукти, често продавани чрез измамни уебсайтове и промотирани в социалните медии, не са разрешени за употреба и не отговарят на необходимите стандарти за качество, безопасност и ефикасност. Те представляват сериозен риск за общественото здраве, тъй като може изобщо да не съдържат обявените активни вещества, както и да съдържат други вещества във вредни количества. Поради тези причини хората, които използват тези продукти, са изложени на много висок риск от неуспех на лечението, неочаквани и сериозни проблеми със здравето и опасни взаимодействия с други лекарства.

Компетентните органи са установили стотици фалшиви профили, реклами и списъци за електронна търговия във Фейсбук, голяма част от които са извън ЕС. Някои от тези измамни уебсайтове и реклами в социалните медии злоупотребяват с официално лого и използват фалшиви препоръки, за да подвеждат потребителите. Незаконните доставчици се наблюдават активно от националните компетентни органи. Законовите действия включват разпореждане за изтегляне на продукти от пазара, блокиране на уебсайтове и трансгранично сътрудничество с правоприлагащи органи и други международни партньори, обясниха от агенцията по лекарствата.

GLP-1 рецепторните агонисти са лекарства, отпускани по лекарско предписание и трябва да се прилагат под наблюдението на медицински специалист. Пациентите, които мислят, че може да имат полза от лечение с GLP-1 рецепторни агонисти, трябва да говорят с лекар и не трябва да купуват тези лекарства без рецепта, както и от източници, различни от законни търговци на дребно с лекарства (аптеки).

За да помогне на обществеността да идентифицира законните онлайн търговци на дребно с лекарства, ЕС въведе общо лого, което се визуализира в уебсайтовете на всички онлайн аптеки, които притежават разрешение за търговия на дребно с лекарства, и дрогерии с удостоверение за регистрация. Логото е публикувано на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата. Ако уебсайтът няма това лого или не е описан в национален регистър, той е измамен и се извършва незаконна дейност. Националният флаг и текстът на националния език са неразделна част от логото. Само знамената на държавите членки на ЕС, както и тези на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн могат да бъдат визуализирани.

Един продукт вероятно е незаконен, ако се рекламира като „одобрен" от национален компетентен орган или е включено официалното лого на национален компетентен орган или на ЕМА; ако се продава чрез неофициални уебсайтове или платформи на социалните мрежи; ако се твърди, че е по-добър от разрешените за употреба лекарства без научни доказателства; ако не е наличен в аптеки, притежаващи разрешение за търговия на дребно с лекарства, или чрез доставчици на здравни грижи; ако уебсайтът, който го предлага, няма общото лого на ЕС или не е вписан в национален регистър.