Не ръкомахайте срещу оси, стършели, пчели - с химически сигнали канят и други да ви жилят

През септември жилещите насекоми като че полудяват заради сложен и отчаян биологичен процес на отмиране и това може да ни създаде проблем.

Усещането за отиващото си лято въпреки епизодите на обедни горещини е едно от обясненията защо ни е толкова приятно да седнем в градинската част на любимото си заведение. Но тъкмо тогава предвкусваната хармония се нарушава от неочаквана и на пръв поглед необяснима агресия на жилещите насекоми.

Осите, пчелите и стършелите, които през лятото са били сравнително незабележими, внезапно се превръщат в настойчива и ядосана компания на масата. Летят около сладките напитки, нахвърлят се не само на плодовете, а и на друга храна, сякаш непременно искат и да ужилят някого. Дали насекомите с жила изпадат в сезонна лудост, или са мутирали към по-свирепи?

Повишената агресия на жилещите насекоми през есента не е резултат от тяхната природа, а от уникалните промени в жизнения им цикъл. Това е преломен момент, движен от три ключови фактора: броят им стига максимум, естественото им изхранване вътре в общността секва, усещат идващата смърт. В крайна сметка повишената агресия на осите и другите жилещи насекоми през есента не е израз на злоба, а на сложен и отчаян биологичен процес. Разбирането на този жизнен цикъл - от пролетното зараждане на колонията, през лятната й експанзия, до есенното й отмиране - е ключът към мирното ни съжителство с оси, стършели и пчели. Насекомите “работнички”, които срещаме в този период, са в края на своя път, гладни и уморени, борещи се за оцеляване в един свят, който вече не може да им осигури нужната храна.

Осъзнаването на процеса не прави директните срещи с жилото им по-леки, въпреки че усещането за повече злост идва от факта, че в последните години се увеличават алергичните хора като цяло. Не може да се посочи абсолютен процент, тъй като в статистиката влизат основно тежките случаи от спешните кабинети. Процентите от населението варират от 1 до 7,5 в зависимост от географското местоположение, разпространението на жилещите видове в конкретно място и защитните мерки.

С увеличаване на срещите ни с оси, стършели и пчели през есента расте рискът от ужилване и реакция на непоносимост. Изглежда логично, че съпътстващата алергия към полени може да увеличи уязвимостта от отровата на насекомите, но научните изследвания не подкрепят пряка кръстосана реактивност. Освен това токсините на всеки вид жилещи са уникални и алергията към една отрова рядко се задейства от друга. Дори да не сме чувствителни, по-добре е да избегнем жилото. Най-вече, защото боли. Но и защото, преди първата алергична реакция не знаем, че това ще се случи. Непоносимостта може да е толкова силна, че да доведе до животозастрашаващ шок. Как да се пазим?

- Не оставяйте храна и сладки напитки на открито. Покривайте кофите за боклук и почиствайте разсипани храни или ферментирали плодове от земята.

- Жилещите насекоми са най-склонни да атакуват, когато се чувстват застрашени. Не правете резки движения, не ръкомахайте срещу тях и не се опитвайте да ги убиете. Това ги провокира и може да освободи химични сигнали, които приканват други насекоми в близост да се включат в атаката. Вместо това се отдалечете бавно.

- Редовно оглеждайте около дома си за гнезда, особено в покривни пространства, под стрехи, в гаражи и в храсти. Почиствайте паднали ферментирали плодове, които привличат насекомите. Ако откриете гнездо, особено ако е голямо, не се опитвайте да се справите сами. Вместо това съобщете на 112. Цял разлютен рояк е смъртоносна заплаха.

Дори и при най-добрата превенция обаче може да се стигне до ужилване.

Жилото на осите и стършелите не остава в кожата и ако не сте алергични, трябва да мислите само за обезболяването. Но ако ви е атакувала пчела, жилото се забива с нещо като миникукички и продължава да влива отрова. Отстранете го незабавно, като го изстържете с тъп ръб (например с банковата си карта или нокът). Не го стискайте и не го хващайте с пинсети, за да не инжектирате повече отрова. При пчелите, агресията може да е свързана с опити за защита на медените запаси за малката оцеляваща част през зимата.

Независимо с кое насекомо е била директната среща, измийте засегнатата зона със сапун и вода. Поставете студен компрес или лед, увит в кърпа, за 10-20 минути, за да намалите болката и отока. При нужда се консултирайте с лекар дали да изпиете обезболяващо без рецепта или противоалергично за облекчаване на сърбежа и отока. Локални кремове също могат да помогнат.

Хората с известна алергия трябва винаги да носят специален автоинжектор за незабавно прилагане и да уведомят близките си как да ги използват при нужда.

Дори при най-малко съмнение за тежко протичане (анафилактична реакция, алергичен шок) незабавно звънете на спешния телефон 112 за помощ. Симптомите включват заедно или в комбинации оток на устните, езика или гърлото; затруднено дишане или стягане в гърдите; виене на свят; гадене, повръщане или стомашни спазми; обрив; бърз и слаб пулс и дори загуба на съзнание. Анафилаксията е критична ситуация, която се развива бързо, често в рамките на минути след ужилването и изисква незабавна намеса и възможно най-бърза лекарска помощ.