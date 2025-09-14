Обиколката на врата издава идват ли сърдечни болести, диабет, тежко безсъние

Критичните стойности започват от 43 см при мъжете и 35,5 см за жените.

Забележително е как едно просто измерване на обиколката на врата може да има по-широко приложение от избора на риза. След поредица от проучвания в кратък период от време мярката се използва като индикатор за здравословното състояние. Голямата обиколка може да е свързана с потенциални сърдечносъдови рискове, нарушения в кръвната захар, повишен риск от сънна апнея - състояние, при което дишането се прекъсва по време на сън. Защо? Краткият отговор е, че дебелият врат е пряко свързан с отлагане на мазнини в горната част на тялото.

Въпреки че обичайно се фокусираме върху показатели като теглото, индекса на телесна маса (ИТМ) и обиколката на талията, науката все по-убедително насочва поглед към новия неочакван маркер. На пръв поглед маловажна мярка се превръща в първичен скриниг за редица здравословни състояния, предлагайки бърз и лесен начин за оценка на риска, без да замества традиционните методи.

Многобройни изследвания показват, че обиколката на врата е пряко свързана с натрупването на висцерална мазнина (вътрешна мазнина около органите). Тя е основен рисков фактор за метаболитния синдром и сърдечносъдовите заболявания. Натрупването на мастна тъкан около врата под формата на двойна брадичка или по-широк врат може да е отражение на натрупването на мазнини около сърцето и черния дроб.

Проучване, публикувано в списанието Circulation на Американската кардиологична асоциация, заключава, че обиколката на врата е по-добър предиктор за висок холестерол и триглицериди при мъжете, отколкото ИТМ.

В друго изследване, проведено в рамките на Framingham Heart Study, е установено, че по-голямата обиколка на врата е свързана с по-висок риск от инсулинова резистентност, метаболитен синдром и диабет тип 2, независимо от ИТМ.

Едно от най-добре документираните приложения на обиколката на врата като маркер за здраве е при диагностицирането на обструктивна сънна апнея (ОСА). Тя е сериозно състояние, при което дишането се прекъсва многократно по време на сън, често поради стеснение на дихателните пътища. По-голямата обиколка на врата (над 43 см при мъжете и над 35,5 см при жените) е силно свързана с повишен риск от ОСА. Причината е натрупването на мастна тъкан около гърлото, която притиска респираторните пътища и затруднява преминаването на въздух, обяснява проучване в Laryngoscop.

Изследване, публикувано в European Journal of Preventive Cardiology, открива, че по-голямата обиколка на врата е свързана с повишен риск от хипертония дори при хора с нормален ИТМ.

Друго проучване в Journal of the American Medical Association показва, че дебелият врат е точно сито за пресяване на хора с висок риск от сърдечносъдови заболявания.

И с тези данни списъкът на доказателствата за прогностичната роля на обиколката на врата съвсем не се изчерпват. Въпреки убедителните доказателства за надеждност този вид първоначален скрининг не трябва да замества традиционните методи за оценка на здравето. Както казва един опитен лекар: “Обиколката на врата е като червен флаг, който привлича вниманието, но не е окончателна присъда. Тя е по-скоро първоначален сигнал, който ни подсказва, че е необходимо по-задълбочено изследване с още маркери. Например допълване с измерване на индекс на телесна маса. Въпреки че е обект на критика заради своята условност и пропускане на важни фактори, ИТМ остава широко използван инструмент за оценка на теглото спрямо височината.

Обиколката на талията също се смята за надежден индикатор за висцерална мазнина и метаболитен риск. Даже според много лекари това е по-добър индикатор от ИТМ Изследването на кръвна захар, холестерол и триглицериди дава моментна, но точна картина на метаболитното здраве. С повторения във времето може да се направи по-достоверен извод. Кръвното налягане е също важен показател за риск от сърдечносъдови заболявания, осоено при създаване на рутина за всекидневно измерване по едно и също време.

А обиколката на врата? Тя не е просто нова мода в здравеопазването. А лесен за измерване, достъпен и обещаващ маркер, който може да ни даде ценна информация за метаболитно и сърдечносъдово здраве. Въпреки че няма претенции да замени традиционните методи, той служи като допълнителен инструмент в арсенала на превенцията. Като първа, бърза и неочаквана проверка, тя ни дава възможност да реагираме навреме и да предприемем мерки, преди потенциалните проблеми да се превърнат в сериозни заболявания.