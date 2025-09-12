Над 170 млн. лв. ще са необходими за подобряване на първичната извънболнична медицинска помощ

Над 170 млн. лв. ще са необходими за изпълнението на националната стратегия за подобряване на достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в Република България 2027 г. Стратегията и планът за изпълнението ѝ бяха приети на 10 септември от Министерския съвет (МС). Документите са публикувани на сайта на МС.

Сумата от 170 млн. лв. включва плащания от Националния план за възстановяване и устойчивост и от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021 – 2027 г. Други плащания, необходими за изпълнението на стратегията, ще се осигурят от бюджетите на Министерството на здравеопазването (МЗ) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), се посочва в плана за осъществяването на заложените в стратегията цели.

Данните за възрастовата структура на работещите в системата и прогнозите за влизащите и излизащите от нея в бъдеще показват, че тенденциите за неравномерно териториално разпределение на медицинските специалисти и намаляването на броя на медицинските сестри в страната бързо ще се задълбочат и ще поставят под риск възможностите на държавата да гарантира здравната сигурност на хората, се посочва в стратегията. Като основни проблем в здравната система на страната са посочени недостигът на медицински специалисти и неравномерното им разпределение, което води до нарушаване на достъпа до здравни услуги, ограничаване на възможностите за прилагане на политиките за промоция и профилактика, както и до свръх натоварване на медицинските специалисти в някои райони.

Данните от НЗОК към март 2023 г. показват, че в България има регистрирани 3340 практики на общопрактикуващи лекари (ОПЛ), сключили договор с НЗОК. Налице са значителни неравенства в осигуреността на населението с ОПЛ в различните области на страната, се допълва в стратегията. През 2022 г. средната осигуреност с ОПЛ в страната е един лекар на 1 757 здравноосигурени лица. В сравнение с 2021 г. осигуреността с ОПЛ намалява с 2,64 %, се посочва в документа. При запазване на броя на ОПЛ и очаквания темп на намаляване на населението на страната, към 2030 г. се очаква осигуреността да се увеличи до 1 ОПЛ на 1650 души, което е близо до заложените минимални нужди на национално ниво, но следва да се има предвид влошената възрастова структура сред ОПЛ. Към момента средната възраст на ОПЛ е 58-59 г., а 25 % от ОПЛ работят в пенсионна възраст.

Най-висока осигуреност с ОПЛ има в област Плевен, където един ОПЛ обслужва 1233 здравноосигурени лица, показват данни от 2022 г. Най-ниска е осигуреността с ОПЛ в област Кърджали, където един ОПЛ обслужва 2 777 здравноосигурени.

Има значителни неравенства в осигуреността на населението не само по области, но и по населени места. Отчита се концентрация на лекари в по-урбанизираните райони с по-висока икономическа активност и с медицински университети. Въпреки различни мотивиращи механизми за привличане на лекари в практики с неблагоприятни условия за работа, труднодостъпни и отдалечени райони, постигнатият до момента успех е частичен и незадоволителен, се отбелязва в стратегията.

В края на 2020 г. в България има 257 градове и 5000 села. Основни адреси на практики на ОПЛ (индивидуални или групови) има регистрирани в 239 града и 627 села. Втори (допълнителни) адреси на практики на ОПЛ с непълен работен график има регистрирани в още 9 града и 491 села. В девет малки града и в 3882 села, в които живеят над 800 000 души (12 % от населението на страната), няма осигурен достъп на място до първична медицинска помощ. От тях 2142 населени места са с население над 100 души, а 104 са с население над 1 000 души.

В стратегията са заложени шест специфични цели - създаване на условия, включително чрез въвеждане на финансови стимули, за работа на медицински специалисти в труднодостъпни и отдалечени райони; подобряване на достъпа до медицинска помощ в труднодостъпни и отдалечени райони; създаване на условия за увеличаване на броя на приеманите студенти по определени специалности от регулираните медицински професии, с приоритет за специалността „Медицинска сестра"; създаване на единна информационна система за мониториране на персонала в здравеопазването, като част от Националната здравно информационна система; създаване на условия за развитие на студентите и специализанти; повишаване на квалификацията на персонала в областта на спешната помощ.