Може ли побеляването на косата да се спре с инжекции

Учени влязоха в спор по въпроса, след като китайска актриса сподели, че си връща черния цвят със специално лечение

Побеляването е неприятно преживяване за всеки, но особено травмиращо е за известните хора, които непрекъснато са под светлината на прожекторите. За тях почти няма вариант да оставят косата си естествено да промени своя цвят, защото това означава в продължение на месеци, дори години да изглеждат посивели и състарени.

Затова и прибягват до скъпоструващи процедури и трикове, за да преминат безболезнено през този период. В повечето случаи се стремят да следват модни тенденции, за да изглежда промяната в цвета на косата им актуална, а не прикриваща остаряване. Така например няколко популярни жени, смятани за модни икони, се завърнаха от тазгодишната си лятна ваканция с променени прически. В САЩ 55-годишната първа дама Мелания Тръмп изсветли част от добре поддържаните си кестеняви кичури, а 50-годишната холивудска звезда Анджелина Джоли вече е напълно руса. Подобна промяна предприе и съпругата на британския престолонаследник принц Уилям. 43-годишната Кейт се появи с изключително светла коса, което никога не се е случвало.

Според американската стилистка Лорън Пальонико

есенният сезон е перфектно време за смяна на цвета,

но обикновено хората се насочват към по-тъмни нюанси. “Вкарването на повече светлина обаче може да озари цялостната визия и да допълни тена на кожата от лятото. Що се отнася до Кейт, тя преживя много и мисля, че това е нейният начин да се представи отново по свои собствени правила пред обществото”, сподели стилистката пред “Дейли мейл”.

Колкото и да изглежда лесен вариант да изсветлиш косата си, за да посрещнеш побеляването по-леко, не е точно така. Експерти предупреждават, че преминаването от брюнетка към руса е процес, който включва избелване на тъмната коса, за да се премахнат естествените ѝ цветни пигменти, след което да се работи за постигане на новия цвят с боя. Понякога може да са необходими няколко боядисвания през две-три седмици, за да изглежда той естествено и здравината на косъма да се запази.

По тази причина всякакви новини, че побеляването може да се спре и косата да възстанови първоначалния си цвят, звучат сензационно и дават надежда на много хора. Наскоро китайска актриса предизвика фурор, след като сподели в социалните мрежи, че си слагала инжекции, за да накара посивяващата си коса да стане отново черна. 37-годишната Доуин Гуо Тонг даже публикува клип, за да се види как изглежда в момента. В него тя обяснява, че проблемът не е наследствен, а е свързан със стресиращия начин на живот, който води. Решила да се подложи на експериментално лечение, защото осъзнала, че побеляването ѝ причинява допълнителна тревожност. Непрекъснато оглеждала колко нови бели косми има и дали се забелязват от разстояние. “Вече завърших десетата си процедура и много хора ме питат дали действа, но все още не мога да кажа със сигурност. Първо, защото пропуснах три сесии, тъй като в продължение на месец трябваше да пътувам за снимки. Заради тях се наложи да боядисам и косата си, но лекарите направиха преди това преглед и казаха, че в корените на един-два кичура вече се показва отново черен цвят”, обяснява актрисата. Тя не съобщава на какво точно лечение се подлага, обещавайки да го направи, ако проработи.

Според китайски медии тя посещава болница в Шанхай, която предлага терапия с витамин B12, тъй като се смята, че той стимулира меланообразуващите клетки в косъма, отговорни за цвета. Става въпрос за инжекции, които се поставят всяка седмица.

Пред “Дейли мейл” доктор Мунир Сомджи казва, че има и друга терапия с екзозоми. Това са малки клетъчни частици, извлечени от стволови клетки или други клетъчни източници. Тъй като съдържат важни молекули на растежа, е известно, че подобряват регенерацията на тъканите. Екзозомите, както и витамините се прилагат под формата на разтвор, който се инжектира в скалпа с тънка игла.

Експертът по нехирургична козметика доктор Ед Робинсън обаче казва, че

все още няма солидни доказателства,

че тези терапии могат надеждно да обърнат посивяването на косата. “Съществуват няколко много специфични и ограничени случая на употреба, при които се наблюдава леко потъмняване. Освен това се смята, че когато екзозомите се вкарват в кожата на главата, те могат да стимулират меланоцитните клетки да работят по-усилено”, обяснява Робинсън. Той обаче смята, че все още учените са далеч от момента, в който официално ще съобщят, че са намерили начин да обръщат побеляването.

Не само защото е един от признаците на остаряване, а защото се оказва, че има все повече фактори, които го ускоряват. Сред тях например са стресът и замърсяването на околната среда. Направено преди няколко години проучване показва как точно те се отразяват на пигментацията.

Изследователи от Колумбийския център по стареене проучват начина на живот на хора, които имат кичури коса с по-тъмен цвят в края и сива част в средата. Те откриват, че периодите на намаляване на стреса съвпадат с временно обръщане на процеса на посивяване. При един от участниците даже двуседмична ваканция е довела до репигментация на косата.

“Оксидативният стрес например, предизвикан от тютюнопушене

или замърсяване на въздуха, е нещо, което определено увеличава риска от посивяване на косата. Все още се изяснява дали включването на антиоксиданти в ежедневието чрез храни като боровинки може да предотврати това”, казва доктор Антоанела Тости, професор по дерматология в Университета на Маями.

За съжаление обаче, няма надежда, че намаляването на стресовите и екологичните фактори може да предотврати напълно побелявнето на косата. При повече от половината хора то започва преди 50-годишна възраст и се дължи на генетична предопределеност. Така се е случвало при техните предци, така става и с тях. Затова много малко може да се направи, за да се забави. За тях боята за коса си остава единствено средство за подмладяване.