Търговище взима мерки срещу разпространението на син език

Поредица от мерки за недопускане на разпространение на болестта син език ще бъдат предприети в област Търговище, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация след заседание на Областната епизоотична комисия.

Към момента обстановката в региона е спокойна, каза директорът на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Търговище д-р Евтим Хатунчев.

Повод за заседанието е възникнало огнище на болестта син език по преживните животни на територията на Република България. Директорът допълни, че най-близкото до Търговищка област огнище е на територията на област Габрово, но то вече е затихващо. Той посочи, че последното огнище у нас е в село в община Невестино, област Кюстендил, съобщава БТА.

Във връзка с това комисията разгледа и обсъди конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на заболяването на територията на област Търговище. Сред тях са спазване на мерките за биосигурност с цел недопускане на проникване на вируса на Синия език по преживни животни. Стриктно прилагането на изискванията за придвижване на дребни преживни животни между обектите с епизоотично значение, недопускане на осъществяване на нерегламентирана търговия с животни. Трябва да се извършва засилен клиничен надзор за наличие на признаци на заболяване по преживни животни в животновъдните обекти, с документиране на резултатите. При всяко съмнение за заболяване от Син език по преживни животни да се вземат проби, които да се изпращат за изследване.

При съмнение за наличие на клинични признаци на син език по преживни животни, както и при завишена заболеваемост и смъртност при домашни животни кметовете по населени места трябва незабавно да информират ОДБХ. И още - стриктно спазване на изискванията за събиране и обезвреждане на кланични отпадъци в месодобивните и месопреработвателните предприятия на територията на област Търговище.

В заседанието участваха представители на заинтересовани институции – ОДБХ, Регионалната здравна инспекция, Областната дирекция на МВР, РД "Пожарна безопасност и защита на населението" и други.

По време на заседанието, водено от заместник областния управител на Търговище Гергана Цонева, д-р Хатунчев напомни, че заболяването син език не е опасно за хората, но води до сериозни загуби при животновъдството, а своевременната превенция и активната комуникация между институциите и животновъдите е от ключово значение за ограничаване на риска от разпространение.