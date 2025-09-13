Над 300 лекари, специалисти по здравни грижи и студенти се включват в шестото издание на престижната научно-практическа конференция „Русенски интервенционални дни 2025“, която официално бе открита днес – 12 септември, в Гранд хотел „Рига“. Форумът е организиран от Лечебни заведения МЕДИКА, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Българското дружество по интервенционална кардиология.

„През годините в Русе изградихме силна традиция в областта на сърдечно-съдовата медицина и този форум стана естествено продължение на стремежа ни към поддържане на високи стандарти в лечението и внедряване на иновации, за да може нашите пациенти да имат достъп до модерна медицина на световно ниво“, заяви медицинският директор на Лечебни заведения МЕДИКА д-р Панайот Панайотов.

В рамките на трите дни, в които се провежда конференцията, водещи кардиолози и кардиохирурзи от страната и чужбина ще представят най-съвременните методи за ендоваскуларно лечение на спешните състояния в кардиологията, като са застъпени много повече структурните сърдечни заболявания, а не само исхемичната болест. Съдовите хирурзи ще дискутират интервенционалното лечение в инфраингвиналния сегмент. Новостите в терапията на исхемичния инсулт ще са основните теми при невролозите и неврохирурзите, а образната диагностика ще разглежда аневризмите на абдоминалната аорта. Отделна сесия е предвидена за медицинските сестри.

И тази година ще се предават случаи на живо от Сърдечно-съдовия център на МЕДИКА – шест интервенции, които ще се наблюдават и обсъждат онлайн, чрез двупосочна връзка между лекционните зали и ангиозалите в МЕДИКА.

„Русе за пореден път се превръща в подиум на съвременната интервенционална медицина. Стоим стабилно на националната карта и с основание имаме европейско самочувствие. Най-силният двигател за нашето развитие е проф. д-р Кирил Панайотов. Сърдечно-съдовият център на МЕДИКА е първият у нас сертифициран център за обучение по орбитална атеректомия, а половината от българските научни презентации на скорошния Световен конгрес за сърдечносъдово здраве в Мадрид бяха наши. Днес форумът събира едни от най-големите европейски имена и дава уникален шанс на младите лекари да се докоснат до новите стандарти в практиката“, подчерта проф. д-р Добрин Василев, дм, медицински директор на СБАЛК МЕДИКА КОР, председател на Българското дружество по интервенционална кардиология и на Научния комитет на конференцията.

Сред международните гости са световноизвестни имена като проф. Хуан Луис Гутиерес-Чико, ръководител на клиника в Кобленц, Германия, проф. Робърт Гил, президент на Полското кардиологично дружество, проф. Кристоф Хамерстингл от болница „Едуардус“ в Кьолн, изтъкнатите сръбски кардиолози – проф. Милован Петрович, проф. Владимир Митов, проф. Миленко Цанкович и други. Тази година чуждестранното участие е особено впечатляващо – от Полша, Германия, Испания, Румъния, Сърбия и Косово. От българска страна ще участват изтъкнатите кардиолози проф. Валери Гелев от УМБАЛ „Токуда“ и проф. Диана Трендафилова от УМБАЛ „Света Екатерина“ - София, интервенционалният радиолог проф. Станимир Сираков от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, неврохирургът доц. Николай Велинов от УМБАЛСМ „Пирогов“, съдовият хирург проф. Васил Червенков от УМБАЛ „Токуда“ и много други.

Форумът е ценен и за младите лекари и здравни специалисти, защото те ще имат възможност да черпят знания и вдъхновение от най-добрите български и чуждестранни експерти, изтъкна в приветствието си ректорът на Русенския университет доц. Десислава Атанасова. За големия смисъл от партньорството между академичната общност и клиничната практика говори и акад. Христо Белов, председател на Общото събрание на висшето училище и на Общинския съвет в Русе. Той изрази увереност, че форумът ще очертае нови хоризонти за научно развитие.

Събитието бе уважено от областния управител Драгомир Драганов, зам.-кмета Златомира Стефанова, д-р Искра Генева – зам.-директор на РЗИ - Русе и представители на редица други институции в града. Те подчертаха приноса на проф. Кирил Панайотов за развитието на медицината в Русе, благодарение на чийто предприемчив дух и подкрепа Русенски интервенционални дни се осъществяват.