Китайски учени откриха генен дефект, който е основен двигател на лупуса

КМГ

1036
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Проучване, ръководено от китайски учени, идентифицира генен дефект, който може да причини системен лупус еритематозус, хронично и сложно автоимунно заболяване, засягащо милиони пациенти по целия свят.

Изследването е проведено от екипа на Лиу Дзъхун, Ю Сяомин и Джоу Цин от лабораторията Лианджу в Университета в Джъдзян.

Лупус еритематозус се характеризира с висока хетерогенност, варираща широко както в клиничните прояви, така и в генетичния фон, което отдавна усложнява разбирането на неговата патогенеза. Екипът е открил, че целенасочена терапия може да помогне за лечението на лупуса.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

