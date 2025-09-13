Китайски учени откриха генен дефект, който е основен двигател на лупуса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проучване, ръководено от китайски учени, идентифицира генен дефект, който може да причини системен лупус еритематозус, хронично и сложно автоимунно заболяване, засягащо милиони пациенти по целия свят.

Изследването е проведено от екипа на Лиу Дзъхун, Ю Сяомин и Джоу Цин от лабораторията Лианджу в Университета в Джъдзян.

Лупус еритематозус се характеризира с висока хетерогенност, варираща широко както в клиничните прояви, така и в генетичния фон, което отдавна усложнява разбирането на неговата патогенеза. Екипът е открил, че целенасочена терапия може да помогне за лечението на лупуса.