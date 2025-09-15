2026 г.: ваксината срещу варицела задължителна, в списъка влиза още една (Обзор, графика)

Имунизацията за ротавируси също да стане част от календара, предлага МЗ

Ваксината срещу варицела при децата ще стане задължителна от 2026 г. Това предвижда промяна в наредбата за имунизационния календар, съобщи в неделя здравният министър доц. Силви Кирилов. През април здравното министерство предложи и ваксините срещу ротавируси да станат част от задължителния календар за имунизации.

Варицелата е сред най-честите, но и най-заразни инфекциозни вирусни заболявания. От нея може да се заразят 90% от контактните с болен, ако не са изградили специфичен имунитет.

80% от заболелите са деца между 5 и 9 години,

показват данните в електронната система за имунизации на МЗ “Плюс мен”.

Заболяването се разпространява най-вече през студените месеци, като заразяването може да стане при директен контакт, при вдишване на аерозоли от инфектирани секрети на болни или от кожните обриви, характерни за болестта.

Досега имунизацията срещу варицела беше пожелателна, а за да стане задължителна, първо трябва да бъдат закупени достатъчно ваксини, обясни министърът. Предложението на здравните експерти е те да се слагат за пръв път между 12 и 15 месеца, а реимунизацията да бъде при навършването на 4 г. И досега прилагането на ваксината ставаше чрез двудозова схема, като за децата между 12 месеца и 12 години интервалът между двете дози е поне 1 месец. След проведени проучвания в тази възрастова група е установено, че ефективността на 1 доза от ваксината след 2 г. от поставянето ѝ е между 95 и 100%. След 9 г. наблюдение е до 94%, което позволява втората доза да се сложи и по-късно през живота на детето.

Интересът към препоръчителната ваксина обаче е слаб, въпреки че е достъпна и в аптеките, откъдето всеки родител може да я закупи и да имунизира детето си, твърди шефката на РЗИ- Разград, д-р Радостина Калчева.

Още в края на април от МЗ заговориха за вкарването на ваксината срещу варицела в задължителния имунизационен календар. Тогава бе обсъдено и включването на имунизации срещу ротавируси в календара.

Да последваме примера на Германия и Италия, където ваксините за варицела са по желание, но се плащат от обществен фонд, предлага пък имунологът проф. Тодор Кантарджиев. Болни от варицела почти нямало по време на пандемията от COVID-19, което показало, че изолацията и маските са дали ефект. Освен това заболяването било по-опасно за неимунизирани възрастни, а при децата преминавало по-лесно.

Според епидемиолога доц. д-р Христиана Бацелова е мит, че всички деца преболедуват леко варицела. Според данни от нейно проучване за Пловдив при 336 болни за периода от 2012 до 2018 г.

75% от пациентите са изкарали средно тежка форма на заболяването,

докато 12,5% са били с тежка или свръхтежка форма. От изкаралите най-тежката форма на варицела най-много са били децата до 1 г. (27,7%), следвани от тези между 1 и 4 г. (13,3%). Едва 11,6% са преболедували леко.

Според министър Кирилов ваксините доказано подобряват общественото здраве и са ключова стъпка в профилактиката на заболяванията.

Осигуряват 15 хиляди дози спрей за нос срещу грип за децата тази есен

15 хиляди назални ваксини против грип, които се използват за деца над двегодишна възраст, ще бъдат доставени тази есен. Това е с 5000 дози повече от миналата година, става ясно от данни, публикувани в платформата “Плюс мен”, създадена от Министерството на здравеопазването за популяризиране на ползите от имунизациите.

Ваксините срещу сезонен грип са препоръчват за всички над 6-месечна възраст, особено при деца и възрастни с хронични заболявания, бременни жени, хора с повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.), както и членове на семейства, в които има хора с повишен риск от усложнения след заболяване от грип поради имуносупресивни състояния, трансплантация и др.

Тази година ще бъдат осигурени със 100 000 повече противогрипни ваксини в сравнение с миналата. По данни на Изпълнителната агенция по лекарствата е заявена доставка на 580 000 противогрипни ваксини за профилактика на сезонния грип и пневмококовите инфекции. По-голямата част от тях ще бъдат предназначени за хора на и над 65 г., а останалите количества ще се продават в аптеките.

“Засега няма доставени, обикновено става след 15 октомври. Миналата година интересът от страна на пациентите беше доста по-голям спрямо предходните”, каза д-р Бисер Георгиев, спецалист по обща медицина н 11-и ДКЦ.

Имунизацията срещу грип е препоръчителна и може да се извърши през целия епидемичен сезон. Ваксинирането на възрастните, което се извършва в рамките на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при хора на и над 65 г., е безплатно.

Първият регистриран случай на грип през миналогодишния есенно-зимен сезон беше в края на октомври 2024 г. Тогава грипна епидемия бе обявена в 12 области на страната - Смолян, Плевен, Варна, Бургас, Пазарджик, Габрово, Пловдив, София - област, Велико Търново, Ямбол, Шумен и Перник.