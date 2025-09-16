Ново изследване, публикувано в списание Neurology, разкрива, че хроничното безсъние може да ускори загубата на памет и когнитивното стареене на мозъка, съобщава уебсайтът „Knowridge".

Според учените хората с дълготрайни проблеми със съня имат 40% по-висок риск от развитие на леко когнитивно увреждане или деменция в сравнение с тези, които спят добре.

В проучването са проследени 2 750 възрастни със средна възраст от 70 години за период от над пет години. Около 16% са страдали от хронично безсъние, дефинирано като трудности със заспиването или съня поне три пъти седмично в продължение на три месеца или повече. При тях рискът от когнитивни проблеми е бил еквивалентен на допълнително остаряване на мозъка с около 3,5 години.

Годишните тестове за памет и мисловни умения, както и мозъчните сканирания, показали, че хората с безсъние имат повече бели мозъчни лезии (признак за увреждане на малките кръвоносни съдове) и по-високи нива на амилоидни плаки, свързани с болестта на Алцхаймер. Тези, които съобщили, че спят по-малко от обичайното, имали по-ниски когнитивни резултати и повече промени в мозъка – сравними с хората с генетична предразположеност към Алцхаймер.

Обратно, участниците, които спели повече от обичайното, показали по-малко признаци на мозъчно увреждане. Особено засегнати били хората с ген, който увеличава риска от Алцхаймер – при тях безсънието водело до най-бърз упадък на паметта и мисловните умения.

„Лечението на хроничното безсъние може не само да подобри качеството на съня, но и да защити мозъка при стареене," казва д-р Диего Карвальо от Mayo Clinic.

Изследването подчертава, че добрият сън е ключов фактор за устойчивостта на мозъка и когнитивното здраве. Ограничение на проучването е, че безсънието е било установявано по медицински документи, което може да изключи недиагностицирани или по-леки случаи. Въпреки това резултатите се вписват в растящия обем научни доказателства, че сънят играе решаваща роля за мозъчното здраве, съобщи БГНЕС.