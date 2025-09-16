Проф. Ива Христова: Регистрираме 25-30 хил. случаи на година на варицела, невинаги протича леко

Регистрираме 25-30 хил. случаи на година на варицела, невинаги протича леко. Има много родители, които не са изкарали заболяването и много по-тежко боледуват. В много европейски страни ваксината вече е в задължителния календар. Усложненията от варицела са между 2-6%, но могат да се засегнат всеки орган, нервната, отделителната система. Това е едно сериозно заболяване, това е начинът да се ограничи. Изследванията в страните, които са въвели ваксинацията, показват, че с всяка година все по-голям процент намаляват случаите, в САЩ има над десеткратно намаление.

Това коментира проф. Ива Христова, директор на Националния институт по заразни и паразитни болести, по бТВ, по повод въвеждането на ваксината срещу варицела в задължителния имунизационен календар от 2026 г. Първата доза се поставя при деца между 12-15 месеца, а втората - когато детето навърши 4 години.

Възрастните могат да си закупят ваксината, като трябва да е минал поне един месец между двете дози. Тя предпазва от инфектиране над 90% при децата и 85% при възрастните, а при инфектиране, то протича много по-леко с по-слаб обрив, без температура, хоспитализациите са по-малко, увери проф. Христова.

Тя обясни, че имунитетът след прекарана варицела е доживотен, както и от поставена ваксина. Това може и да се изследва - дали възрастните имат антитела, ако не са сигурни дали са го изкарали като деца.

В регионалните здравни инспекции и сега може да се ваксинираме срещу ковид. Тази седмица ръстът на случаите не продължава - при 128 случая по-предишната седмица през последната те са паднали до 103 случая. Възможно е да е плато, но може и да има повишение след това. Със сигурност има скрита заболеваемост, смята проф. Христова.

Симптомите на ковид-19 са висока температура, отпадналост, болки в гърлото, болки в мускулите и ставите. Не минава за ден - два, карантината е силно препоръчителна, поне 5-6 дни човек може да заразява. Разработиха се много антивирусни средства, но те не се прилагат за масовото заболяване, а за лечение в болница, каза още директорът на Националния институт по заразни и паразитни болести. Другите сезонни заболявания са в много ниски нива.