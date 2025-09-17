Специалистът е въвел лазерната проктология в България, негов фокус са лапароскопските операции.

Съвременната медицина се развива стремглаво, а минимално инвазивните операции вече са символ на новото поколение хирургия. Пациентите очакват решения, които са не само ефективни, но и щадящи организма – с по-малко болка, по-бързо възстановяване и по-добри дългосрочни резултати. В България един от водещите специалисти, който въплъщава този подход и въвежда иновации от световно ниво, е д-р Росен Тушев – хирург с близо 30 г. опит и стотици успешно излекувани пациенти всяка година.

Богат опит и международен авторитет

Д-р Тушев завършва Медицинския университет – София, през 1996 г. и оттогава е отдаден на хирургията. Професионалният му път минава през едни от най-големите и авторитетни лечебни заведения в страната, където извършва иновативни операции и печели доверието на пациенти и колеги.

През годините той е направил хиляди успешни операции, включително сложни и животоспасяващи интервенции. Автор и съавтор е на над 20 научни публикации в областта на коремната и спешната хирургия, а международният му опит обхваща специализации в Германия, Швейцария, Словения, Хърватия и Гърция.

Член е на престижни организации като European Association for Endoscopic Surgery (EAES) и Society of American Gastrointestinal and Laparoscopic Surgeons (SAGES), което гарантира, че всеки негов пациент получава грижа по най-високи европейски стандарти.

Лапароскопската хирургия – бъдещето е тук

Фокус в практиката на д-р Тушев е лапароскопската хирургия – безкръвни операции, извършвани през минимални разрези с помощта на камера и специализирани инструменти. Този метод позволява на пациентите значително по-малко болка, по-кратък престой в болницата, по-бързо възстановяване и връщане към активен живот, както и минимални белези.

Д-р Тушев извършва лапароскопски операции при хернии, заболявания на жлъчния мехур, апендикс, стомах, дебело черво и хранопровод. В практиката си прилага и бариатрична хирургия – съвременен метод за лечение на наднормено тегло и при диабет тип 2, който променя живота на много хора.

Лазер вместо скалпел, или какво е лазерна проктология

Основният новаторски принос на д-р Росен Тушев е въвеждането на лазерната проктология в България. Той е първият специалист у нас, който предлага този съвременен метод за лечение на хемороиди, анални фисури, фистули и кисти на опашката.

Лазерната проктология е истинска революция в хирургията. Процедурата е безкръвна и щадяща, рискът от усложнения е минимален, а възстановяването е изключително бързо – често само в рамките на няколко дни. Резултатите са трайни, а комфортът на пациента е несравним с традиционните операции. Именно тази технология превръща д-р Тушев в предпочитан избор за хората, които търсят решение на деликатни проблеми с минимален дискомфорт и максимална ефективност.

Индивидуален подход и доверие

За д-р Росен Тушев всеки пациент е уникален. Затова той подхожда с внимание и индивидуална оценка във всеки случай – от първичната консултация до възстановяването след операцията. Неговата цел е не просто да извърши успешна хирургична намеса, а да осигури спокойствие, увереност и пълна подкрепа в целия лечебен процес.

Изборът на д-р Тушев означава доверие в първия специалист в България, въвел лазерната проктология, опит, натрупан в почти 30 г. практика, хиляди успешно извършени операции, над 20 научни публикации и активна международна дейност. Това е съчетание на минимално инвазивни методи, модерни технологии и човешко отношение, което всеки пациент заслужава.

Днес – в МЦ „Ориндж“

Днес д-р Росен Тушев приема пациенти в МЦ “Ориндж” в София – модерно лечебно заведение, оборудвано по европейски стандарт. Тук всеки пациент получава навременна диагностика, професионално лечение и сигурност, че е в ръцете на доказан специалист.

Д-р Росен Тушев е име, което стои зад иновациите, професионализма и доверието.