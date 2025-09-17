В УМБАЛ "Лозенец" се намират едни от най-модерните и високоспециализирани лаборатории в София, които играят ключова роля в диагностицирането и лечението на пациентите.

В тях работят екипи от висококвалифицирани специалисти, посветени на качеството, точността и бързината на резултатите. Лабораториите са оборудвани с най-съвременна техника.

Клиничната лаборатория е сърцето на диагностиката в болницата, осигурявайки широк спектър от изследвания – от анализи на общи кръвни и урина, до сложни биохимични и хематологични тестове. Тук се гарантира бърза и прецизна диагностика, която е в основата на ефективното лечение

Клиничната лаборатория към УМБАЛ „Лозенец“ разполага със съвременна високоспециализирана апаратура и извършва клинично-лабораторни анализи, по спешност и рутинно, 24 часа в денонощието. Изследванията се извършват с високотехнологични анализатори в обособени сектори по клинична химия, клинична имунохимия, хематологични и хемостазни анализи, токсикологични анализи, уринни анализи, кръвно-газови анализи и други. Използват се микроколичества кръв и вакутейнери.

Лабораторията по клинична микробиология и вирусология е ключова за установяването на причинителите на бактериални и вирусни инфекции. В нея се прилагат най-съвременни методи за прецизно и бързо идентифициране на инфекциозните причинители – предпоставка за точна и навременна диагноза на инфекциите и назначаване на адекватно лечение.

Микробиологичната лаборатория към УМБАЛ „Лозенец“ е изградена според европейските принципи и се обслужва от екип с висок професионализъм, ръководен от професор. Професионалното й портфолио съдържа диагностицирането на над 2000 вида бактерии. Антимикробната химиотерапия е приоритетно направление: определянето на чувствителността към антибиотици е базирано на съвременни методи и установяването на механизми на резистентност. Колективът активно участва в провеждането на Рационална антибиотична политика (Antimicrobial stewardship) на национално ниво и в европейски проекти. Значим е приносът в областта на Контрола на инфекциите.

Микробиологичната лаборатория участва в Националния (от НЦЗПБ) и Международния (от EARSS, Европейски център по контрол на инфекциите (ECDC) - контрол на качеството - с отлични оценки в получените сертификати.

Основната дейност на секцията по Вирусология към лабораторията, ръководена от високо-специализиран лекар – доцент, е насочена към определяне на причинителите на вирусни инфекции. Лабораторията използва помощта на високо информативни и съвременни молекулярни методи, бързи антигенни тестове и серологично изследване на спeцифични антитела. Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура, която позволява получаването на обективни, точни и бързи резултати, придружени от интерпретация на лекар-специалист. Дейността на лабораторията е свързана и с обучение на специализанти, научни и научно-приложни дейности. Лабораторията участва в Националния контрол по качество на лабораторните изследвания.

Лабораторията по клинична имунология е специализирана в изследвания, свързани с имунната система – хуморалния и клетъчния имунен отговор на пациентите. Те са незаменими в диагностиката на вродени и придобити имунодефицити, автоимунни заболявания и алергични състояния.

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура и се ръководи от висококвалифициран лекар – професор по клинична имунология, който предоставя компетентни консултации, интерпретации на получените резултати и препоръки за последващо поведение или лечение. Изследват се широк набор от диагностични автоантитела – самостоятелно или комбинирани в диагностични панели, специфични алергологични тестове, имуноглобулини, лимфоцитни субпопулации, квантиферонов тест за латентна туберкулоза и др.

Лабораторията по клинична имунология е комплексна структура, свързана не само с имунодиагностика, но и с обучение на специализанти, редовно преподаване на студенти по медицина от пети курс на СУ „Св. Климент Охридски“ и разработване на научни проекти.

Медицинската генетика е област, в която лабораториите на УМБАЛ "Лозенец" предлагат иновативни услуги за генетично изследване и консултация. Това е особено важно за диагностициране на наследствени болести и персонализирано лечение.

Лабораторията по медицинска генетика е част от лабораторно –диагностичния блок на УМБАЛ „Лозенец“. Разположена е на площ от над 200 кв. метра и осъществява дейност от 2017г. Лабораторията е база за обучение по медицинска генетика на специализанти, докторанти и студенти и предоставя възможности за извършване на богата гама генетични изследвания:

Цитогенетичен (кариотипиране) и молекулярно-цитогенетичен анализ (FISH)

Молекулярно генетични изследвания за диагностика на моногенни заболявания и предразположения (PCR, RT-PCR, секвениране и др.)

Фармакогенетични изследвания

Анализ и реанализ на данни от новогенерационно секвениране (NGS)

Оборудването включва уникална за страната високопроизводителна апаратура, както и автоматизирани системи за пречистване на нуклеинови киселини (QIAsymphony SP/AS, MagNA Pure 96 System, EZ1 Advanced XL и др.), пробоподготовка (QIAgility, Freedom EVO 100) и анализ (GenomeLab GeXP, PyroMark Q24 и др.).

Лабораторията по трансфузионна хематология е важна за безопасното и ефективно кръвопреливане. Кръвта е биологична съставка и лекарство без аналог в световен мащаб. С определяне на кръвногруповата принадлежност (АВО-кръвногрупово и резус типизиране), изследванията за наличие на анти-еритроцитни антитела и тестове за съвместимост се гарантира както безопасността на пациентите, така и рационалната употреба на кръвта.

Лабораторията по трансфузионна хематология към УМБАЛ „Лозенец“ е създадена през 2016г. Тя функционира съгласно Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, медицинския стандарт "Трансфузионна хематология" и всички останали подзаконови нормативни актове. В нея се извършва рутинна и спешна имунохематологична диагностика както на хоспитализирани пациенти в болницата, така и на здрави лица и бременни жени.

Всички лаборатории на УМБАЛ "Лозенец" се отличават с висок стандарт на качество и постоянен стремеж към усъвършенстване. Екипите ни от специалисти са сред най-добрите в София, осигурявайки надеждни и бързи резултати, които подпомагат лечението и грижите за пациентите. Лабораториите работят с НЗОК и обслужват болнични и амбулаторни пациенти.

УМБАЛ "Лозенец" – вашият доверен партньор в здравеопазването, където качеството и професионализмът са на първо място.