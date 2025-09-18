В разговор с д-р Неделя Щонова откриваме защо катеренето не е просто спорт, а истинско лекарство за тяло и ум. Тя е един от най-уважаваните медицински специалисти в България, лекар с дългогодишна практика, специалист по психосоматична медицина, обичана телевизионна водеща и автор, посветил кариерата си на популяризирането на науката и здравословния начин на живот. С характерната си страст към здравето тя събира научни факти и житейска мъдрост, за да покаже как този древен спорт може да промени живота ни в седем посоки.

Катеренето вече не е просто екстремен спорт за авантюристи - то е изключително цялостно упражнение за тялото, ума и социалния дух. От стимулиране на мускулите до развиване на психическа устойчивост и чувство за общност, този древен спорт предлага ползи, които малко други активности могат да съчетаят. Ето какво научната литература и практиката показват за ефектите от катеренето.

1. Силата, която идва от върховете

Катеренето активира почти всички основни мускулни групи - предмишници, крака, гръб и корем. Това не е просто „мускулна тренировка“ - това е синхронна работа на тялото, при която всяко движение и захват се превръщат в цялостно упражнение за сила и издръжливост. Латисимус дорзи издърпват тялото нагоре. Предмишнични флексори контролират захвата върху всяка хватка. Коремни мускули стабилизират таза и гърдите. Квадрицепси помагат да се изтласкате от опора на опора. Освен това катеренето укрепва сухожилията и ставите, подобрява гъвкавостта и намалява риска от травми в ежедневието.

В резултат, редовното катерене води до по-стегнато тяло, силен захват и удивителна координация. Но не се тревожете - за добър катерач не е нужно да изглеждате като професионалист. Силата е важна, но техниката и упоритостта са също толкова ценни.

2. Калории в движение - кардио и сила в едно

Катеренето изгаря калории като изключително ефективен кардио-тренинг. Проучвания показват, че човек с тегло около 70 кг може да изгори между 480 и 600 калории на час дори при умерено темпо. За сравнение - това е еквивалентът на цял Big Mac! Освен че укрепва мускулите, катеренето активира сърдечно-съдовата система, стимулира метаболизма и същевременно е изключително забавно.

3. Балансът - невидимият герой на скалите

Без баланс няма катерене. Той е ключът да държите тялото си стабилно, да премествате центъра на тежестта и да избегнете падания. Освен това катеренето развива фината моторика и подобрява стойката на тялото. Силният корем и координацията между горна и долна част на тялото развиват чувство за равновесие, което може да ви изненада. С времето може да експериментирате с изключително предизвикателни позиции - например да стоите върху миниатюрни опори или дори да катерите на един крак.

Историята на Крейг ДеМартино, който след ампутация изкачи Ел Капитан с един крак, е ярко доказателство колко баланс и концентрация могат да се развият чрез катерене.

4. Катеренето e чудесен тренировъчен полигон за ума

Катеренето постоянно поставя предизвикателства за решаване на проблеми - „къде да стъпя“, „къде да хвана“. Това е непрекъснато упражнение за мозъка, което развива стратегическо мислене, адаптивност и креативност. Всеки маршрут е уникален и няма универсални решения. Чрез проби и грешки катерачите научават тялото си и границите на възможностите си. Този процес не само развива интелекта, но и увеличава самоувереността и устойчивостта при стрес.

5. Социалният ефект - общност, подкрепа и приятелства

Катеренето е социален спорт и като такъв разивиа комуникацията. В катерачните зали или на открито често споделяте пространство с други хора, което води до нови познанства и приятелства. Катерачната общност е известна със своята откритост и подкрепа, като събира хора от различни възрасти и опит. От тийнейджъри до ветерани на 60 години, всички се учат един от друг, споделят техники и се подкрепят взаимно.

6. Откриване на света и природата

Катеренето е и възможност за приключения. От морските скали в Уелс до Доломитите в Италия, катеренето отвежда хората на уникални места, където природата е едновременно предизвикателство и вдъхновение. Скалите предлагат разнообразие от терени - стръмни стени, морски отвеси, боулдър зони. Това стимулира адаптивност и дава шанс да се изправите пред различни условия, докато се наслаждавате на красотата на света. И най-вече - това е чудесен начин за натурализиране на стреса.

7. Увереност чрез постижения

Катеренето постепенно изгражда самоувереност. Дори малките успехи на скалата, като например преминаване по труден маршрут или постигане на цел заедно с друг катерач - дават огромно чувство на удовлетворение. Начинаещите започват с несигурност, но с времето научават, че трудностите са част от пътя. Лошите дни съществуват, но добрите моменти, придружени с приятелска подкрепа, правят катеренето уникално изживяване.

Както казва Алекс Меткалф, известен катерач:

„Катеренето не само изгражда сила и гъвкавост, но и носи психологически ползи. Решаването на проблеми и социалните връзки са сред най-ценните аспекти на този спорт.”

Катеренето по скали е много повече от спорт - то е холистично изживяване, което едновременно укрепва тялото, тренира ума, изгражда психическа устойчивост и създава социални връзки. От физическата сила и кардиото, през баланс и когнитивни умения, до увереност и общност, ползите са многопластови. Независимо дали сте начинаещ или опитен катерач, скалите предлагат предизвикателства и награди, които трансформират както тялото, така и духа.

Къде да приложим всичко това?

Не е нужно да заминавате в Алпите или Доломитите, за да откриете ползите от катеренето. В България вече има пространства, които дават възможност човек да се докосне до този спорт в безопасна и вдъхновяваща среда. Едно от тях е Balkan Climbing – най-голямата зала за катерене на Балканите, с над 3000 кв. м. катерачна площ, включваща стени за начинаещи и напреднали, боулдър зона, детски сектор и пространство за общуване и отдих. Това е място, което показва, че катеренето не е запазено само за елитни спортисти, а е достъпно за всеки, който иска да направи първата крачка нагоре.

Снимки: Личен архив и зала „Балкан"