1957 лекари-кардиолози получиха Почетния знак на Столична община

На тържествено заседание на Столичния общински съвет, беше връчен „Почетен знак на Столична община" на Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ). Отличието е присъдено по инициатива на д-р Ваня Тагарева - зам.-председател на СОС и член на Комисията по здравеопазване, по повод 50-годишнината от основаването на ДКБ (1974–2024).

Дружеството е най-голямата медицинска организация в страната, която към 2024 г. обединява 1957 кардиолози. С този акт Столичен общински съвет отдава признание на една цяла професионална общност, която повече от половин век спасява човешки животи, развива българската медицина и въвежда най-добрите европейски практики.

„Днес отдаваме заслужено признание на 1957 специалисти – почти две хиляди кардиолози, които са гръбнакът на българската медицина. Това отличие е не просто символ на уважение, а силно послание към обществото и признателност към хората, които ежедневно спасяват човешки животи," заяви д-р Ваня Тагарева.

Високото отличие за кардиолозите идва и като естествено продължение на усилията в областта на профилактиката. След успешно преминат първи етап на Програмата за скрининг на сърдечно-съдовата система „Твоето сърце е наша грижа!", създадена от д-р Ваня Тагарева и д-р Антон Койчев, благодарение на която беше спасен човешки живот.

Само за няколко седмици бях извършени 2 183 прегледа в 25 общински лечебни заведения, а при повече от половината пациенти бяха установени сърдечно-съдови проблеми.

„Скрининг програмата беше създадена в резултат от подписан меморандум между Столична община и Дружеството на кардиолозите в България точно преди една година по предложение на Столичния общински съвет." подчерта д-р Ваня Тагарева с убеждението, че българските лекари-кардиолози са достоен носител на високото отличие на Столична община.