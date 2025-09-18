Проф. Ива Христова: Още има кърлежи, много са ухапаните

Кърлежите са устойчиви, достатъчни са два топли часа по обед, за да се активизират. Има твърде много ухапани в момента, а и случаите на Лаймска болест тази година силно се увеличиха.

Това предупреди проф. Ива Христова, директор на националния център по заразни и паразитни болести, пред БНТ. Затова да се ходи с дълги ръкави и крачоли, стегнати около глезените, в места с гъста растителност, после тялото да се преглежда внимателно, препоръча настоятелно тя.

И възрастни, които не са прекарали заболяването, могат да сложат ваксина за варицела, коментира още проф. Христова. Както здравният министър съобщи, тя ще влезе в имунизационният календар на децата и ще е задължителна и безплатна за тези до 14 г. Варицелата се кара изключително тежко след 20-годишна възраст, напомни професорката. Имунитетът е доживот.

Вероятно е да сме в плато на ковид и случаите да започнат да спадат, съобщи директорката на НЦЗПБ. Заболяването отдавна не е това, което беше, силна отпадналост и болки в гърлото през първите дни характеризират протичането на вируса тази есен.