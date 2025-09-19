Бруксизмът е състояние, при което несъзнателно стискаме зъби при напрежение или скърцаме със зъби по време на сън. Среща се както при деца, така и при възрастни и може да се прояви по всяко време на денонощието.

Често дори не осъзнаваме, че го правим – усещаме само последствията: болки в челюстта или лицето, главоболие, чувство на умора.

Д-р Манол Ивчев – един от водещите специалисти у нас по функционална дентална медицина и нарушения на челюстта и захапката – развенчава някои от най-разпространените митове и заблуди за бруксизма и носенето на шини.

Мит 1: Бруксизмът изисква лечение

Бруксизмът често се смята за признак на стрес или за проблем, който трябва да бъде отстранен. Мнозина вярват, че бруксизмът ще износи зъбите и за него е необходимо лечение. Това обаче е погрешно схващане: бруксизмът сам по себе си не е патология. Той е физиологичен, което означава, че служи за здравословното функциониране на нашата дъвкателна система и на цялото тяло, казва д-р Манол Ивчев - един от малкото специалисти у нас, които специализират в комплексни дентални случаи и нарушения на темпоромандибуларната става.

Понякога обаче бруксизмът понякога може да причини увреждане на зъбите, болки, да наруши съня ни. Истинският проблем не е самият бруксизъм, а въздействието, което той оказва върху зъбите и челюстта ви, когато е налице лоша захапка или неправилно подравняване. Само по себе си това създава пречки, причинява “сблъсъци” в устата ви или води до силно скърцане със зъби, което в крайна сметка може да ги увреди.

Мит 2: Бруксизъм се лекува с шини

Не е необходимо да „коригираме“ бруксизма. Нужно е просто да се уверим дали зъбите и челюстта са позиционирани правилно и функционират добре. Ако това не е така, тогава нашата работа като дентални лекари е да подредим правилно зъбите и челюстта, така че самият бруксизъм да се осъществява по естествен начин,без да причинява сблъсъци, препятствия или болка.

Т.е. - коригирайки зъбите и захапката, нуждата от корекция на бруксизма отпада. Ако зъбите и челюстта са правилно подредени, този процес може да се осъществява без значителни проблеми. Въпреки това, при неправилно подравняване или структурни проблеми бруксизмът може да влоши тези проблеми и по този начин да доведе до допълнителен дискомфорт или увреждане.

Често в практиката ми идват пациенти с т.нар. шини за бруксизъм. Честно казано, меките шини са нещо, което ме кара да изтръпна всеки път, когато ги видя! Такъв тип шини са напълно безсмислени - просто се слага нещо между зъбите, за да се разделят един от друг, да нямат контакт и да не се изтриват. Това не дава решение.

Шините, които се препоръчват при бруксизъм, не бива да са от мек, а от твърд материал - както нашите зъби. Но не всички твърди шини са ефективни. Твърдите шини дават една единствена позиция, в която да стои Вашата долна челюст. Добрите шини обаче позволяват и динамични движения, дават възможност дори да се храните с тях. Докато онези, изработените просто като протектор, ви съветвам да ги вземете, да отворите кофата и да ги изхвърлите.

Мит 3: Тракаме със зъби на сън от стрес

Това не е изключено, но не е задължително причината за нощното тракане или стискане със зъби да е стрес. По време на сън, когато се появи бруксизъм, нашият мозък сякаш се опитва да се „отърси“ от стреса подобно на древните практики на разтърсване на тялото с цел освобождаване на напрежението, казва д-р Ивчев. Точно както мозъкът ни изпраща сигнали до мускулите ни да се движат, докато спим, той може също така да накара челюстта ни да скърца или да стиска зъби.

Д-р Манол Ивчев

Кога бруксизмът е проблем и как да реагираме?

Целта на денталните лекари да не да „лекуват“ бруксизма директно, а да разберат и управляват последиците от него.

За целта в нашата клиника COLDY DENT Functional Atelier работим с един много практичен инструмент, наречен Brux checker. Това е просто диагностично устройство, при което контактът и движението на зъбите се проследява с помощта на цветно фолио, което оставя следи върху зъбите ви, когато те се сблъскват или стискат, пояснява д-р Ивчев.

Ако бруксизмът на пациента причинява прекомерно износване на определени зъби, могат да се направят корекции, за да се осигури по‑равномерна захапка. Ключът е да се създаде балансирана среда, в която бруксизмът може да се случва естествено, без да причинява ненужна вреда.

Във функционалната дентална медицина, управлението на стреса, правилното подравняване на зъбите и цялостното здраве играят роля за начина, по който бруксизмът се проявява и засяга тялото.

Бруксизъм при децата: без паника

При децата бруксизмът е нормална част от развитието. Той е начин техните растящи тела да се адаптират и да подравнят зъбите и челюстите им, казва специалистът. Родителите често се тревожат от бруксизма на детето си, но в много случаи това е естествен процес, който помага за развитието на техните ТМС (темпоромандибуларни стави). Вместо да се паникьосвате, разбирането, че това е част от нормалния растеж, може да ви успокои. Трябва да предприемаме действия само когато нещо пречи на безопасния, физиологичен бруксизъм, причинявайки болка, стрес или дисбаланс. Но отново, ние не искаме да спрем бруксизма; ние просто искаме да премахнем пречките, за да предотвратим износването, разкъсването и увреждането на оралните структури.

Д-р Манол Ивчев

Д-р Манол Ивчев е завършил дентална медицина в Медицинския университет в София. Специализирал е в Австрия, Италия, САЩ, Бразилия, Южна Корея, сертифициран лектор е от виенския VieSid School of Interdisciplinary Dentistry. Практикува функционална дентална медицина и обучава лекари у нас и в чужбина в лечение на комплексни дентални случаи. Един от малкото специалисти у нас по нарушения на темпоромандибуларната става. Четириkратен носител на наградата Smile of the Year. Създател на дентална клиника COLDY DENT Functional Atelier и COLDY DENT Lab.