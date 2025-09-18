Проф. Владимир Ставрев от Пловдив спаси от ампутация крака на 59-годишна от Варна

Пациентката разбрала за специалистите от Клиниката по ортопедия в УМБАЛ "Свети Георги" от публикация на "24 часа"

Топортопедът и републикански консултант по травматология проф. д-р Владимир Ставрев от Пловдив спаси крака на жена с тумор в бедрото и предотврати ампутация, поставяйки 3D изкуствен имплант. Така тя вместо доживотна психологическа травма получи нов шанс за пълноценен живот. "Ако отрежем крака на 59-годишна жена, тя ще рухне психически. Ние трябва да мислим и за това", казва проф. Владимир Ставрев.

59-годишната жена от Варна чува тежката диагноза за съмнение за костна метастаза в долната част на дясното бедро. Първоначално търси помощ в софийска болница, където й правят биопсия и химиотерапии, но вместо състоянието й да се подобри, в областта на крака се появява оток. Пациентката започва да търси алтернатива и прочита в "24 часа" за сложни операции за съхраняване на органи в в УМБАЛ „Свети Георги" в Пловдив. Така се свързва с проф. Владимир Ставрев и пътува до Пловдив, за да потърси неговото мнение и помощ.

След обстойни изследвания и анализ на данните от образната диагностика екипът му взема решение за органосъхраняваща операция с индивидуално изработена 3D ендопротеза. Изображенията са изпратени във фабрика в Чехия, която произвежда импланти, предназначени точно за този пациент.

„Изпратихме точните координати – къде да бъде направена резекцията, така че туморната формация да бъде премахната с минимум 2,5 см здрава кост. След като одобрихме 3D проекта, започнаха изработката и стерилизацията. Този процес отне около две седмици", обяснява ортопедът.

На 12 септември по време на 4-часова операция под ръководството на проф. Ставрев туморът е отстранен заедно с долната трета на бедрената кост и колянната става. Мястото е заместено с 3D принтирана изкуствена става.

„Пациентката ще има само един белег – където сме рязали. Запазихме функцията на коляното. Подменихме долната трета на бедрената кост заедно с дясното коляно", допълва изтъкнатият ортопед.

Операцията минава успешно, но в края ѝ се появява сериозно усложнение. Вследствие на химиотерапията тъканите са втвърдени, а веднага след затваряне на раната кракът посинява – признак за тромбоза на задколянната артерия.

„Веднага след операцията я преместихме в Съдова хирургия. Там отпушиха артерията и премахнаха тромбите. Ако беше останал запушен съдът повече от 7–8 часа, можеше да се наложи ампутация. Затова такива интервенции трябва да се извършват само в болници на високо ниво", подчертава професорът.

Към момента жената вече се движи. Очаква се до месец и половина-два да възвърне нормалната си походка.

„Пациентката ми сподели, че не съжалява нито за решението, нито за пътя, който измина", казва проф. Ставрев. И допълни, че такива операции все още са рядкост – едва десетина са направени досега. Но са необходими, защото спасяват не само органите, а и психиката на пациента.