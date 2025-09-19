ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

В ,Сърце и Мозък‘ се провежда първи курс по ендоскопска гинекологична хирургия за специалисти advertorial icon

1908

В сертифицирания европейски тренировъчен център по програмата за обучение и оценка в областта на гинекологичната ендоскопска хирургия (GESEA) на ,Сърце и Мозък‘ днес стартира първият курс по ендоскопска гинекологична хирургия за специалисти. В него участват лекари и специализанти с натрупан опит в сферата на лапароскопската гинекологична хирургия от цялата страна.

„В продължение на два дни участниците имат възможност да надградят  познанията си за тазовата анатомия, да овладеят напреднали техники за лапароскопски шев и да получат полезно и приложимо в ежедневната им работа ноу-хау. С акцент върху рутинни, но и по-сложни случаи на лапароскопска миомектомия и хистеректомия, този курс предоставя задълбочено разбиране на тънкостите на хирургичните техники“, информира д-р Александър Любенов, директор на Обучителния център по клинична и експериментална медицина в ,Сърце и Мозък‘.

Гост-лектори са доц. д-р Надя Магунска, която е част от екипа на медицински комплекс „Д-р Щерев”, и д-р Георги Николов,  управител на МЦ „Репробиомед“, София.

Програма е широкообхватна, като целта е да се премине през различни нива на теоретично и тренировъчно обучение на симулатори и бокс тренажори, под ръководството на основните ментори д-р Атанас Александров и д-р Десислава Кипрова – акушер-гинеколози в МБАЛ ‚Сърце и Мозък‘ Плевен. И в двата дни участниците ще наблюдават на живо 3D лапароскопска хистеректомия.

След всеки модул се полага изпит за международно признат сертификат, верифициращ придобитите знания и умения в областта на лапароскопската и хистероскопска гинекологична хирургия.

Образователният формат GESEA има за цел да изгради единна, строго стандартизирана система за обучение на гинеколозите в минимално инвазивните техники – лапароскопия и хистероскопия. Така се гарантира, че всички сертифицирани АГ специалисти притежават  знания и умения, покриващи европейските изисквания за минимално инвазивна хирургия.

