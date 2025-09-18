ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Арда" уволни трети пореден треньор на ЦСКА

Здравната каса: Продължават опитите за измама от наше име

Зачестяват сигналите в НЗОК за получаване на фалшиви електронни писма от името на институцията Снимка: Pixabay

Продължават опитите за измама от името на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това съобщиха от НЗОК на сайта си. В институцията са получени множество сигнали от граждани за получаване на есемес от името на здравната каса. Съобщенията „информират“ за готовност за възстановяване на средства.

От НЗОК предупреждават, че това са пиратски съобщения, които обикновено изискват конкретно действие на потребителя, при което се задейства кибератака към неговото устройство. НЗОК не изпраща съобщения на гражданите със съдържание за дължими суми или суми за възстановяване, както и съобщения, отнасящи се до техния здравноосигурителен статус и друга персонална информация. НЗОК уведомява пациентите чрез съобщения, свързани със статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарства, заплащани от НЗОК или от районната здравноосигурителна каса, както и за издадените от Лекарска консултативна комисия протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти, както и за издадените от здравната каса одобрения по постъпилите заявления.

При получаване на съобщения със съмнително съдържание гражданите могат да подават сигнали до НЗОК чрез телефон 0800 14 800, както и да сигнализират органите на МВР. 

През август от НЗОК съобщиха, че зачестяват сигналите от граждани за получаване на фалшиви електронни писма, изпратени от името на институцията. 

Още здравни новини вижте тук
