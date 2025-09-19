Молекула, извлечена от тропически плод, помага в борбата с рака на черния дроб

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тропически плод съдържа молекула, която може да помогне в борбата с рака на черния дроб – и учените вече са открили как да я синтезират, съобщи „Индипендънт".

Листата и кората на плодовото растение на гуава притежават противовъзпалителни, антибактериални и дори противоракови свойства.

Това показва изследване на Уилям Чейн, доцент в катедрата по химия и биохимия на Университета на Делауеър, и неговия екип, които откриха молекула в тропическия плод, способна да помогне при лечение на рак на черния дроб. Проучването, публикувано в списание Angewandte Chemie, разкри начин за създаване на синтетична форма на молекулата, известна със своето противораково действие.

Използвайки процес, наречен тотален синтез на природни продукти, учените създадоха метод, който използва достъпни химикали, за да възпроизведе молекулите, съдържащи се в растението.

В Обединеното кралство се регистрират около 6 600 нови случая на рак на черния дроб годишно – или по 18 на ден. Според Cancer Research UK до 2040 г. броят на новите случаи може да достигне около 9 700.

Само 8% от пациентите с рак на черния дроб преживяват 10 или повече години след поставяне на диагнозата.

Сред характерните симптоми на заболяването са жълтеница, сърбеж по кожата, загуба на апетит, умора, симптоми, подобни на грипа, и бучка от дясната страна на корема, според Националната здравна служба на Великобритания (НЗС).

В момента ракът на черния дроб се лекува чрез комбинация от хирургическа намеса, химиотерапия, термална аблация (унищожаване на тумора чрез топлина), таргетни лекарства и радиотерапия – методът зависи от размера и вида на тумора. Синтетичната молекула обаче може да отвори път за по-ефективни и по-евтини терапии.

„Повечето клинично одобрени лекарства са или изведени от природни продукти, или базирани на такива", обясни професор Чейн пред Science Daily.

„Но природните ресурси не са достатъчни, за да се произведат достатъчно лекарства. Сега химиците ще могат да използват нашите публикации и буквално да следват нашата 'рецепта' и да я произведат сами", допълни той.

Авторите на изследването заявяват, че са първите химици, които откриват път за създаване на метода. „Влязохме в неизвестна територия и мисля, че помогнахме да хвърлим светлина върху този път, който може да ни отведе там. Това е най-интересното", каза Лиам О'Грейди, докторант в лабораторията на Чейн и първи автор на статията.

Екипът работи заедно с Националния институт по рака по следващите стъпки за процеса и дали молекулата от гуава може да бъде ефективна и срещу други видове рак, съобщава БГНЕС.