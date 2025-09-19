ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разкриват нов кабинет по пулмология в столичното ДКЦ 22

Разкриват нов кабинет по пулмология в столичното ДКЦ 22 СНИМКА: Pixabay

От 23 септември общинският Диагностично-консултативен център №22 разкрива за своите пациенти кабинет по пулмология, в който специалист по белодробни болести ще преглежда и дава консултации. Това съобщи управителят на поликлиниката д-р Лили Иванова.

В настъпващия сезон на грипа и бронхитите, осигуряването на такъв специалист в здравното заведение е изключително навременно, смятат лекари.

С тази новост, специализираните кабинети в основната база на ДКЦ 22 (на ул. "Н. Коперник" №9) стават общо 20 - пулмология, кардиология, педиатрия, акушерство и гинекология, хирургия, урология, ушно-носно-гърлени болести, очни болести, нервни болести, гастроентерология, ортопедия и травматология, физикална и рехабилитационна медицина, ендокринология и болести на обмяната, кожни и венерически болести, психиатрия, нефрология, рентгенология, клинична лаборатория, съдова хирургия и вътрешни болести. Записвания за преглед се правят на регистратурата на ДКЦ-то или чрез тел. 02/892 98 40.

Втората база на поликлиниката се намира на ул. "Мизия" №6 и там специализираните кабинети са 8 - кардиология, педиатрия, УНГ, хирургия, офталмология, дерматология, неврология и ендокринология. Телефонът за връзка там е 02/944 33 41.

Общопрактикуващи лекари имат кабинети и в двете сгради на ДКЦ 22. Здравното заведение обслужва живеещите в районите "Слатина", "Изгрев" и "Средец".

