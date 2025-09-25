През 2020 г. дълговете бяха 1,2 млн. лева и нямаше специалисти

- Г-н Венков, поехте Свищовската болница във финансов колапс през COVID пандемията. Нямаше лекари, апаратура, персонал. 5 години по-късно какво е състоянието на лечебното заведение?

- Преминахме през изключително тежки препятствия, за да спасим общинската болница. Тя беше с близо 1,2 млн. лева задължения, оскъден кадрови състав и много слаба медицинска дейност. COVID ни отне трима лекари - пневмолог, физиотерапевт, педиатър. Напуснаха кардиолог, нефролог, гастроентеролог и немалък брой медицински сестри от Вътрешното отделение.

Остана една-единствена сестра - Лидия Македонска, която сега е главна медицинска сестра. COVID секторът се подпомагаше от командировани, както и от доброволци, между които кметът на Свищов и аз.

Пет години по-късно болничните отделения са комплектовани и работят активно в полза на хората на Свищов и региона. Вървим уверено напред и имаме претенции, че сме една от водещите общински болници - без задължения, с квалифицирани специалисти, модерна база и адекватна медицинска дейност. Успех бе и разкриването през 2023 г. на ТЕЛК към болницата, с което се улесни достъпът до медицинска експертиза. Преди това ставаше в Павликени - на 55 км от Свищов.

- Как успяхте да стабилизирате болницата и колко отделения има сега?

- С много труд и усилия от целия екип, строга финансова дисциплина, пълна оптимизация на разходите и мобилизация на отделенията. Поехме риска да преобразуваме 51% от леглата си за пациенти с COVID. Така получихме допълнително финансиране и подкрепа от тогавашния здравен министър проф. Костадин Ангелов. Постепенно окомплектовахме отделенията с доказани специалисти, млади лекари без специалност от Медицински университет - Плевен, студенти. Сега всички болнични структури работят ефективно - Вътрешно отделение, Неврология, Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, Хирургия, Педиатрия, Отделение за хемодиализа, Клинична лаборатория, Образна диагностика, Анестезиология и интензивно лечение. Хирургично отделение и Детско отделение вече са с второ ниво на компетентност. Към Вътрешно отделение включихме ендокринология, нефрология, гастроентерология, кардиология, пулмология. Изпълняваме медицинска дейност по нови 24 клинични пътеки и залагаме на качеството. Резултатът - 4 поредни години общинското дружество регистрира положителен финансов резултат.

- Колко са новите лекари и как ги мотивирате?

- От 2020 г. сме привлекли 35-има нови лекари във всички отделения. 26-има продължават да работят. Имаме лекари специализанти и външни специалисти - ендоскопист, невролог, психиатър, педиатър и медицински сестри. Добрите условия, които предлагаме, са определящи за окомплектоването с необходимия медицински персонал.

- Имате ли в момента дефицит на кадри?

- Търсим млади лекари със специалност - невролог, гастроентеролог и ендокринолог. Напоследък имаме заявления за работа като лекари и сестри от учащи студенти, което изцяло кореспондира с моите възгледи за развитие на болницата. Това е единственият модел на съществуване на общинските болници - докато учат “Медицина”, студентите да трупат практически знания, опит и самочувствие на терен.

- Какъв е размерът на реализираните инвестиции в модернизация за този период?

- Едва ли бих могъл да кажа точния размер, но благодарение на тях МБАЛ - Свищов, има модерен облик и разполага със съвременна медицинска апаратура, болнично обзавеждане и оборудване. Благодарение на общинското ръководство бе направен цялостен ремонт на покрива, подменена е асансьорната уредба за пациентите на хемодиализа, подпомогнато е закупуването на нова тръба за компютърния томограф и е изградено ново котелно. От здравното министерство получихме висок клас ехограф, преносим рентгенов апарат, респиратори, електрокардиограф, пациентски монитори. От “Българската Коледа” - компактна настолна центрофуга за клиничната лаборатория. Подпомагаха ни и дарители, дори училищата “Цветан Радославов” и “Николай Катранов”. Със собствени средства бяха закупени спирометър за пулмологичните пациенти, апарат за хемодиализа, автоматичен биохимичен анализатор, лабораторна центрофуга, кардиохолтер, електрокардио­граф, триканален ЕКГ апарат и др. През 2023 г. внедрихме система, директно свързваща болничните отделения с образната диагностика. Подменихме сървъра, близо 60 болнични стаи и кабинети бяха климатизирани. Монтирана бе рампа - подход към главния вход. Модернизиран бе и болничният автопарк.

- Какво предстои за МБАЛ “Д-р Димитър Павлович”?

- Ще разширяваме портфолиото на медицинската помощ, ще обновим материалната база, ще затвърдим дългосрочната финансова стабилизация. Продължаваме да работим за затвърждаване позицията на МБАЛ “Д-р Димитър Павлович” ЕООД като значимо регионално лечебно заведение.



МБАЛ “Д-р Димитър Павлович”