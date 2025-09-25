ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Транспортираха по въздух пациент със сърдечно-съдов проблем от габровската болница

Медицински хеликоптер СНИМКА: АРХИВ

За първи път пациент бе транспортиран с хеликоптер от новата площадка към Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ в Габрово, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. 

Пациентът е със сърдечно-съдов проблем, който е наложил спешното му транспортиране по въздух, посочиха от болницата и уточниха, че това е първият път, в който хеликоптерната площадка се използва, след като бе лицензирана миналия месец, пише БТА. 

Площадката за вертолети бе сертифицирана в края на август. Болнично вертолетно летище е предназначено за обслужване на полети на вертолети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS). От МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ информираха тогава, че болничното вертолетно летище е изградено по проект „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-ремонтни работи във връзка с изграждане болнично вертолетно летище на територията на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД  гр. Габрово". 

Още здравни новини вижте тук
