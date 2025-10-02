Времето между ударите на сърцето може да дава повече информация от пулса

Защо толкова много публични личности, известни спортисти, инфлуенсъри, лекари и други лидери на мнение използват прилични на бижу устройства за непрекъснато проследяване на сърдечния си ритъм? Такива гривни, смартчасовници и пръстени може да се видят не само на ръцете на Дженифър Анистън, Гуинет Полтроу, Арина Сабаленка, Кристиано Роналдо и дори на принц Уилям, а и на много други идоли и трендсетъри в уелнеса и здравето. Може да изглежда като приумица, но не е мода, а отчитане на един по-детайлен показател за сърдечното и общото здраве. Дори лекари и рехабилитатори, които имат голяма аудитория в социалните медии, също говорят за устройствата като лесен за разбиране индикатор за здраве. Медицината го нарича вариабилност на сърдечната честота (Heart Rate Variability, HRV).

Има множество научни проучвания и публикации, които потвърждават значението на HRV като маркер за здраве. За разлика от стандартния пулс, който измерва броя на ударите в минута, HRV измерва прецизно интервалите между всеки последователен сърдечен удар. Тази величина е изключително важна и има пряко отношение към здравето.

Какво представлява вариабилността на сърдечната честота, най-добре се разбира с пример. Представете си, че сърцето ви бие 60 пъти в минута. Ако то беше като часовников механизъм, всеки удар щеше да е точно на 1 секунда. В този случай вариабилността щеше да е много ниска или почти нулева. Това би означавало, че автономната ви нервна система не реагира гъвкаво на променящите се нужди на тялото. В действителност обаче сърцето никога не бие с абсолютно равномерни интервали. Тези малки, постоянни промени в интервалите са точно това, което HRV устройството измерва. И може би ще се изненадате, че колкото по-големи са тези разлики, толкова по-добре. По-значителните отклонения показват, че автономната нервна система е гъвкава и балансирана. Израз са на това, че тя е способна бързо да превключва между двата си основни режима, които образно можем да наречем “газ” - “спирачка”.

Първият режим отговаря за реакцията “бий се или бягай”. Когато той е активен, сърцето бие по-бързо и по-равномерно (HRV пада). Вторият режим (парасимпатикова нервна система) отговаря за състоянието “покой и храносмилане”. Когато той е активен, сърцето бие по-бавно и с по-големи вариации (HRV расте).

Високата вариабилност е индикация, че тялото е в добро състояние на покой, възстановяване и готовност да се справи със стрес - независимо дали е физически, или психически. Тя показва, че “спирачката” е силна и работи добре.

Ниско HRV показва, че тялото е под стрес. “Газта” е натисната постоянно и няма достатъчно време за възстановяване. Това може да е причинено от претоварване, недоспиване, болест, лоша хидратация или емоционален стрес. И дава сигнал, че трябва да намалите темпото и да се фокусирате върху възстановяването. Ниската HRV е свързана и с различни здравословни състояния като сърдечносъдови болести, диабет тип 2 и други хронични състояния.

Например проучвания, включително от Framingham Heart Study и Atherosclerosis Risk in Communities study, показват, че намалената HRV е свързана с повишен риск от развитие на хипертония. Според проучвания във Frontiers in Endocrinology пък ниските стойности на HRV корелират с диабетна невропатия – увреждане на нервите, включително тези, които контролират сърцето.

Проучвания, включително големи бази данни, показват, че HRV може да се използва като обективен показател за оценка и на психологическото състояние и стреса. Например изследвания с медицински специалисти, работещи под стрес, показват, че техните HRV метрики се променят по предвидим начин.

Дори Медицинското училище на Харвардския университет представи подробно ръководство за това просто наблюдение на сърдечната честота у дома. Още много други примери от изследвания убеждават, че устройствата за проследяване са неинвазивен и евтин инструмент, който може да се използва за оценка на автономната нервна функция и да служи като надеждно прогностичен маркер за риск от сърдечносъдови заболявания, включително при пациенти с диабет и хипертония.

В клинични условия се използват най-прецизни уреди, с които до милисекунда се отчита времето от един удар на сърцето до следващия. Носимите устройства са специално проектирани за проследяване на HRV, съня и възстановяването в реални житейски условия.

Спортисти, артисти и хора от стресови професии често следят своята HRV, за да разберат дали тялото им се е възстановило достатъчно след интензивно усилие.

По-високата сутрешна вариабилност обикновено показва, че доминира парасимпатиковата нервна система, което е признак на добра форма. Намалената HRV може да е сигнал за недостатъчно възстановяване.

Как да се правят измерванията с носимите уреди, за да са точни и сравними резултатите?

- В едно и също време всеки ден: най-добре е сутрин, веднага след събуждане и преди да станете от леглото.

- В покой, да сте легнали или седнали и да дишате спокойно, без да говорите.

- С едно и също устройство - за да се осигури съпоставимост на данните.

И все пак стойностите на HRV трябва да се тълкуват в контекста на индивидуалните особености на човека, начина му на живот, съня, храненето и нивата на стрес. Полезният инструмент за лична употреба не може да замени обаче професионалната медицинска консултация и диагностика за хора, които имат симптоми или съмнения за заболяване.