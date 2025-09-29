Наличието на паразити в организма често може да остане незабелязано. Някои от основните симптоми като хронична умора и отпадналост и стомашно-чревен дискомфорт могат да бъдат предупредителен знак за проблем в тялото ни.

Как се заразяваме с паразити в ежедневието си?

Колкото и висока хигиена да имаме, това не може да ни защити напълно от паразити в организма. Експертите напомнят, че освен от мръсни ръце, с паразити можем да се заразим и докато се храним или пием вода. Месните продукти, които не са добре термично обработени често са причина за попадането на патогени в организма. Недобре пречистената вода или храненето в съдове, които не са почистени добре, също могат да бъдат причина.

Наличието на паразити в тялото може да предизвика разнообразни симптоми, които варират в зависимост от вида на паразитите и засегнатите органи. Най-честите симптоми, които подсказват за паразитна инфекция често са болки в стомаха, диария или запек. Експертите напомнят още и за понижаване на апетита и теглото.

“Обърнете внимание на лошият дъх, зачервявания по кожата (пъпки, сърбеж), понижения имунитет”, напомнят още специалистите.

Профилактика с билки за отлично здраве

Профилактичното пречистване на организма с помощта на някои билки, познати в народната медицина със своите противопаразитни действия, могат да рестартират тялото и да възобновят отпадналия организъм. Чрез урината и фекалиите всички патогенни бактерии в организма биват изхвърлени с помощта на билките.

От десетилетия в рецептурните книги на едни от най-изявените и доказани фитотерапевти се споменават за благотворните свойства на екстрактите от джинджифил, чесън, тиквени семки и резене. Терапията с тези растения подобрява чревната микрофлора и повишава защитните сили на организма.

Пълно пречистване на организма за 3 месеца

ПАРАЗИТАКС е хранителна добавка за ecтecтвeнo пpeчиcтвaнe нa opгaнизмa. Изцяло натуралната му формула съдържа добре познатите в народната медицина екстракти от джинджифил, чесън, тиквено семе и резене.

Препоръчителният курс за профилактична детоксикация е тримесечен курс (3 опаковки) като се приемат по 2 капсули дневно.

